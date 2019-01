“Conferenza Zero al Sud con Marco Esposito”

Di:

Foggia. ”E luogo comune che al sud ci siano pochi servizi perché gli amministratori eletti nel meridione non sanno amministrare la cosa pubblica. Ma è realmente così?

Per quindici decenni si è discusso della Questione Meridionale. Ma con il federalismo fiscale il quadro è cambiato. Lo Stato ha misurato, Comune per Comune, fabbisogni, costi e servizi con l’obiettivo di attribuire a ciascun territorio le risorse corrette. I conteggi hanno dato un risultato inatteso: si pensava di far emergere la cattiva spesa del Sud e ci si è trovati davanti al dettaglio del profondo divario tra le Due Italie.

L’11 gennaio 2019 alle ore 17 presso la Sala Rosa del palazzetto dell’arte in via Galliani 1, Italia in Comune Foggia ha organizzato una manifestazione nella quale si parlerà di riforma di titolo V della Costituzione e di Federalismo fiscale. La manifestazione vedrà la partecipazione del giornalista Marco Esposito, capo redattore della pagina economica del Mattino di Napoli e con lui disquisiremo di questa anomala applicazione del federalismo fiscale, cosa che ha allargato ancor di più le distanze tra nord e sud agevolando i comuni più ricchi rispetto ai comuni più poveri, soprattutto sulla prestazione di molti servizi quali: asilo nido, viabilità, mobilità, sociale etc…

Dialogherà con il giornalista Antonella Caruso, che si farà anche moderatrice permettendo al pubblico di poter interloquire con lo scrittore cercando di trovare delle soluzioni per evitare che questa forbice tra nord e sud continui ad aumentare.

Introdurrà l’evento Francesco Paolo Gentile, coordinatore cittadino di Italia in Comune”.

In fede Italia in Comune Foggia