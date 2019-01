Omicidio Saverio Tucci ad Amsterdam: arrestato il manfredoniano Carlo Magno

Di:

Omicidio del manfredoniano Saverio Tucci, ad Amsterdam; eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del presunto assassino. Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia Carabinieri di Barletta hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Carlo Magno, classe 57, di Manfredonia, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, per l’omicidio del pluripregiudicato Tucci, anch’egli di Manfredonia, ritenuto vicino al clan Libergolis, ucciso ad Amsterdam il 10 ottobre 2017.“

