Primarie, Ventola “Auspico che Forza Italia decida di farle anche a Foggia”

Di:

Dichiarazione del coordinatore regionale di Direzione Italia, Francesco Ventola.

“Oggi è stata davvero una bella giornata per il centrodestra pugliese: la decisione di Forza Italia di partecipare alle Primarie per la scelta del candidato sindaco di Bari rafforza l’intera coalizione e, qualunque sia il nome che verrà fuori dai Gazebo il 17 febbraio, ci dà l’opportunità di essere per i baresi un’alternativa vincente, seria e compatta contro il sindaco Decaro. Questa volta davvero il vento sta cambiando e lo si avverte anche per l’attenzione e la partecipazione che avvertiamo già attorno alle Primarie che saranno il trampolino di lancio di una campagna elettorale che ci vedrà tornare al governo della Città di Bari. Ringrazio davvero la dirigenza di Forza Italia per l’importante decisione presa nell’interesse dell’intero centrodestra. Ora l’auspicio è che la decisione, nelle prossime ore, venga estesa anche a Foggia.”"