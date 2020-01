Convegno Civilis “Biodiversità nel territorio di Manfredonia e Capitanata”

CONVEGNO SUL TEMA: LA BIODIVERSITA’ NEL TERRITORIO DI MANFREDONIA E CAPITANATA – che si svolgera’ Sabato 18 gennaio 2020 con inizio alle ore 18:00 presso l’Auditorium Comunale “Cristanziano Serricchio” sito in corso Manfredi – Palazzo Celestini, in attesa di ricevere lòa vostra mail con allegato il patrocinio si comunica che: Il Centro studi per l’ecologia e la biodiversità degli appenini – Project Wolf Ethology con i suoi gruppi operativi di Teramo, Gargano e Tosco- emiliano, attraverso una serie di eventi scientifico – divulgativi, intende focalizzare l’attenzione sul prezioso e importante concetto della biodiversità e le problematiche legate ad essa.

Nasce così “l’Apulia Biodivwersity Tour” con l’ENDAS Associazione Nazionale di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ossia convegni, conferenze, seminari e incontri nella REGIONE PUGLIA volti a focalizzare a 360 gradi le tematiche inerenti la biodiversità in toto. L’obbiettivo dell’iniziativa non ha il solo scopo di esporre ricerche e studi condotti dai relatori che interverranno nei vari eventi ma sensibilizzare e informare la collettività sul prezioso valore della biodiversità come messaggio da donare alle generazioni future. Giuseppe Marasco – Presidente Comitato Endas CIVILIS di Manfredonia.