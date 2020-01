Emiliano: “Grave che qualcuno dica che le primarie non servono”

“Appena sono arrivato siete stati un tuffo al cuore, ne siamo assai, poi dice che le primarie non sono partecipate!”.arriva in sala Rosa per l’incontro “la Puglia non si ferma” e si compiace della folla ad accoglierlo. Tutta la classe dirigente del partito, con gli assessori, i consiglieri regionali, dirigenti e militanti di tutti i circoli della provincia.

“Delle primarie stiamo affrontando la parte del combattimento, certo qualcuno potrà dire che questa volta ha partecipato meno gente ma è sempre più difficile spingerla a partecipare. E’ più grave che chi ha partecipato l’altra volta oggi dice che non servono, questo far saltare i nervi alle giovani generazioni, questo modo di comportarsi degli adulti”. Sia i due giovani che lo affiancano al tavolo dei relatori, sia lui stesso, esaltano, con qualche critica, il lavoro fatto. E sul Psr “Fateci le domande, coinvolgiamo il mondo dell’agricoltura”.

Anche sulla città di Foggia si prende delle responsabilità dato che, per due volte di seguito, ha perso le elezioni comunali . Ma sottolinea di aver vinto in altre città tipo Lecce. Il governatore è disinvolto, cioè sa di giocare in casa e che ha buone probabilità di vincere questa partita. Non risparmia critiche al sindaco. “Se tu lasci la città in mano a Landella la cui unica preoccupazione è gestire l’esistente, ti ritrovi in una Bagdad e non te ne accorgi nemmeno, come il ragazzino quando non c’è la mamma e pensa di fare ciò che vuole, il “modello Landella” è gestione del presente”. Critiche anche ai al M5s su cui sperava ma di cui non condivide “la continua contestazione alla politica regionale, le idee sulle tematiche ambientali”.

Si infervora sulla manifestazione di Libera prevista per domani: “Tutta la Puglia, tutta l’Italia è convocata a Foggia. Da domani inizia la liberazione e la resistenza della città. Non gli daremo tregua”.

L’avversario da battere è Salvini. “ Bisogna sottrarre al sugo del salvinismo e del trumpismo quelle persone che possono darci una mano per progettare una Puglia migliore”. Poi si rivolge ad Alice Amatore che gli sta la fianco: “Come li ha chiamati, sovranisti?”.

Dal pubblico: “No, fascisti”. Alice Amatore, fra i relatori, aveva parlato di giovani che fuggono, delle tre bombe in città dall’inizio dell’anno, della positività di molti progetti per i giovani della Regione, e degli “slogan di odio del salvinismo”. Nel frattempo Emiliano progetta “un grande ritorno, non solo di cervelli, di scienziati, ma anche di chi sa fare le pizze, perché anche di queste capacità la regine ha bisogno”. Stigmatizza le critiche al Papa del segretario della Lega e preannuncia che a febbraio il Papa incontrerà in Puglia i patriarchi di altre religioni per parlare di Mediterraneo.

fotogallery Paola Lucino / StatoQuotidiano

NOTA STAMPA

EMILIANO: “CHIARITO VICENDA CON RITA DALLA CHIESA, CON GEMMATO E RAMPELLI INVECE CI VEDIAMO IN TRIBUNALE”

“Con la mafia non si scherza. E nemmeno con la reputazione delle persone. Ho chiarito con Rita Dalla Chiesa che quella operata da Gemmato e Rampelli (Fratelli d’Italia) è solo una becera e volgare strumentalizzazione ai danni della mia persona. Hanno inventato un mio coinvolgimento su una vicenda che non solo non mi riguarda ma di cui tutti ignoravano l’esistenza, me compreso, sino a poche ore fa. Io non ho problemi a dire che con la mafia non si scherza e che quel video non mi piace. Con Gemmato e Rampelli ci vediamo in tribunale non solo per tutelare la mia reputazione che loro hanno provato a infangare, ma perché imparino che con la mafia non si scherza mai, nemmeno per attaccare in maniera falsa e pretestuosa un avversario politico che da sempre combatte la criminalità e che lo ha fatto anche a rischio della vita”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.