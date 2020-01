“Foggia Libera Foggia”: provvedimenti per la circolazione

Il dirigente del Servizio Mobilità e Traffico, Romeo Delle Noci, in occasione della manifestazione “FOGGIA LIBERA FOGGIA” di venerdì programma il 10 gennaio ha firmato l’Ordinanza con cui sono stati disposti i seguenti provvedimenti di circolazione:

a partire dalle ore 14:00 e sino al termine della manifestazione la chiusura temporanea al traffico veicolare di Viale Candelaro – Via San Severo – Piazza S. Eligio – Via della Repubblica – Via Arpi (tratto compreso tra Via G. Ricciardi e Via della Repubblica) – Piazza F. de Sanctis – Via Duomo – Piazza XX Settembre – C.so B. Cairoli – Piazza U. Giordano – Via V. Lanza.

A partire dalle ore 07:00 e sino al termine della manifestazione l’istituzione del Divieto di Sosta con “Rimozione Forzata” su tutti i tratti di strada oggetto dell’Ordinanza ovvero ricadenti all’interno del perimetro chiuso al traffico.