Foggia, mobilitazione contro violenza mafiosa: elenco aderenti

Foggia. Numerosissimi gli aderenti alla manifestazione “Contro la violenza mafiosa”, organizzata a Foggia da Libera. L’evento si chiama “libera Foggia” e si svolgerà alla presenza di Don Ciotti.

https://youtu.be/o0UyvgrgV1M

“Non possiamo solo lamentarci, vogliamo far sentire la nostra voce” – dice l’imprenditrice Giusy Albano che ha creato un gruppo su Facebook e vuole organizzare una rete di cittadini pronti a reagire.

HANNO ADERITO

1. Fondazione Antiusura Buon Samaritano

2. Parco Città

3. CGIL

4. CISL

5. UIL

6. Fratelli della stazione

7. AUSER Provinciale di Foggia

8. Avvocati di strada

9. ANPI Prov.le

10. SPI CGIL Puglia

11. SPI CGIL Foggia

12. Orsara Soccorso

13. Comitato genitori per Foggia

14. Associazione “Amici della Musica Giovanni Paisiello” di Lucera

15. Associazione sacco e Vanzetti

16. FAI di Foggia

17. Caritas Foggia Bovino

18. Vola Gino Lisa

19. Confartigianato Foggia

20. TrashChallenge Foggia

21. Pacificazione Mattinata

22. L’Officina teatrale – Teatro dell’accorgersi

23. Cittadinanzattiva Puglia

24. Misericordia Ortanova

25. Inner Wheel Club di Foggia, associazione Femminile del Rotary Club

26. Laboratorio Verde e movimento fare Ambiente

27. Associazione Casa Nostra

28. Forum dei giovani del Comune di Foggia

29. Pastorale Giovanile diocesana Foggia-servizio Oratori

30. A.G.E.S.C.I. della Zona Alto Tavoliere

31. A.N.D.O.S. Comitato di Foggia (associazione nazionale donne operate al seno)

32. Ordine Tsrm Pstrp della Provincia di Foggia (Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

33. Provincia di Foggia

34. ACLI provinciale Foggia

35. Cooperativa Sociale Altereco

36. Associazione “Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti”

37. Cooperativa sociale “Pietra di Scarto”

38. Associazione “Gocce di pensiero”

39. Soroptimist international club di Foggia

40. Camera Civile di Foggia (associazione forense degli avvocati civilisti della Provincia di Foggia)

41. USB (unione Sindacale di Base)

42. Link Foggia

43. Unione degli Studenti Foggia

44. Azione Cattolica della diocesi di Foggia-Bovino

45. L’Aquilone

46. Associazione culturale “Libri e Dialoghi” di Rocchetta Sant’Antonio

47. Associazione Impegno Donna

48. Centro Antiviolenza Telefono Donna

49. Associazione “Amici del parco”

50. Associazione “Sani Stili Di Vita”

51. Amministrazione provinciale di Foggia

52. Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia

53. Partito separatista Due sicilie

54. Liceo Lanza- Perugini

55. Energiovane

56. AFORIS – Impresa sociale

57. U.N.I.V.O.C sezione provinciale di Foggia

58. APS Foglio di via

59. Istituto “Angelo Fraccacreta” di San Severo

60. A Largo Raggio

61. Cooperativa Libera Terra-Terre di Puglia

62. M24A

63. Ordine Francescano Secolare di Foggia

64. Casa Accoglienza Padre Agostino Castrillo Foggia

65. Confagricoltura Foggia

66. Istituto Tecnico Notarangelo- Rosati

67. Stigmamente Aps

68. Istituto Blaise Pascal

69. CSV Foggia

70. Anci Puglia

71. Confcooperative Foggia

72. Arciconfraternita dell’Assunta

73. Legambiente Puglia

74. C.U.P Foggia

75. Movimento dei focolari di Foggia e Provincia

76. Istituto professionale “Antonio Pacinotti”

77. Associazione Guide e Scouts Italiani della Zona Daunia

78. Istituto De Amicis- Pio XII

79. Circolo di cultura cinematografica Cinemafelix

80. Arci Foggia

81. Associazione Capitanata Futura

82. Rete Oltre

83. Parrocchia e Oratorio Opera San Michele dei Giuseppini del Murialdo, Foggia

84. Federazione Provinciale Coldiretti di Foggia

85. DauniaAttiva

86. Fareambiente Puglia – Foggia

87. Associazione culturale Possibili Scenari- Uniti da Foggia

88. SOS Impresa Rete per la Legalità

89. Istituto “Einaudi”

90. Asd Runners Parco San Felice

91. AGEDO FG /Gabriele Scalfarotto

92. Confesercenti Foggia

93. Ride mobility

94. Legambiente circolo Gaia di Foggia

95. Legambiente circolo FestambienteSud di Monte Sant’Angelo

96. Legambiente circolo Lo Sperone di San Giovanni Rotondo

97. Legambiente circolo Iride di Sannicandro Garganico

98. Associazione Impegno Donna – Foggia

99. Rotary Club di Foggia

100. CNA Foggia

101. Fondazione Apulia felix

102. F.I.D.A.P.A BPW Italy – Sezione Foggia Capitanata

103. Solidaunia

104. Liceo Scientifico Guglielmo Marconi

105. Giornale scolastico ilSottosopra del Blaise Pascal di Foggia

106. Viola Dauna

107. Partito Democratico di Foggia e Circolo del Partito Democratico di Foggia

108. Associazione ECOSISTEMA GARGANO

109. VERDI di Manfredonia e di Capitanata

110. Fgu Gilda Unams

111. Comitato cittadino “SUPERAbili”

112. Associazione nazionale “Movimento Verde”

113. Progetto Policoro – Foggia

114. CAI Foggia

115. Fondazione dei Monti Uniti di Foggia

116. Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia (ADI) di Foggia, Bari e Lecce

117. Teatro del pollaio-compagnia dell’accade

118. Scuola San Ciro Foggia

119. Centro Studi Naturalistici ONLUS

120. Cooperativa sociale Aura – accoglienza Murialdo

121. Biblioteca La Magna Capitana

122. Associazione culturale “World Art and Photo views”

123. Confraternita di Misericordia di Foggia

124. Associazione culturale Possibili Scenari – Uniti da Foggia,

125. Associazione ETHNOS di Lucera

126. ENAC PUGLIA

127. Centro polivalente TALITA KUM

128. Arcigay Foggia LeBigotte

129. Aps Energiovane

130. Associazione iFun

131. Emergency Foggia

132. CDAL (Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali) Arcidiocesi Foggia Bovino

133. Coop Alleanza 3.0

134. Cooperare con Libera Terra

135. Legacoop Puglia

136. Presidi Gargano “Ultimi” e Foggia “Ultimi”

137. Federazione Provinciale Coldiretti di Foggia

138. Associazione Foggia Vetus

139. Associazione “Il Vangelo della Vita Onlus”

140. Confindustria Foggia

141. Giovani Imprenditori di Confindustria Foggia

142. Ance Foggia

143. Piccola Industria

144. CONFSAL di Capitanata e di Puglia

145. Progetto “Made in San Severo:la ricetta della legalità”

146. Associazione comunità sulla strada di Emmaus

147. Associazione culturale Teatro della Polvere

148. Liceo scientifico Alessandro Volta di Foggia

149. Comune di San Severo

150. Comune di Foggia

151. Associazione “Fede e Luce” di Foggia

152. Cicloamici di Foggia

153. Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia

154. Associazione “Terre e Territori – Itinerari di Eccellenza ETS”

155. Gruppo Astrofili Dauni

156. Ambasciata di pace

FOCUS EVENTO

Contro la violenza mafiosa bisogna schierarsi. “Foggia libera Foggia” è la mobilitazione promossa da Libera per rispondere alla violenza criminale che ha contrassegnato l’inizio del nuovo anno.

È un invito alla partecipazione di tutti: cittadini, associazioni, sindacati, amministratori, mondo della Chiesa: nessuno deve sentirsi escluso.

Il raduno della mobilitazione è previsto venerdì 10 gennaio, alle ore 15.00, a viale Candelaro n.27, luogo dell’ultimo omicidio verificatosi. Non sono previsti altri luoghi di raduno iniziale, data l’importanza di partire unitariamente e per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Dopo la partenza, il corteo attraverserà via San Severo, piazza Sant’Eligio, via della Repubblica, via Arpi; passerà quindi davanti alla Cattedrale per imboccare piazza XX Settembre, proseguire su

corso Cairoli e concludersi in via Lanza.

Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per costruire una comunità libera dalle mafie!

Indicazioni logistiche per i pullman:

I pullman dovranno lasciare i partecipanti nelle immediate vicinanze di Parco San Felice, per poi recarsi in via Galliani e in via Monte Grappa, luogo in cui i partecipanti riprenderanno i pullman al

termine della manifestazione. Ulteriori indicazioni saranno fornite ai pullman al momento dell’arrivo al Parco San Felice.