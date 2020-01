In una gita promossa da unun gruppo di ragazzini di Foggia è sparito per un paio d’ore (creando panico degli adulti), per ricomparire poco dopo: erano andati a scattarsi un selfie davanti alle, la famigerata costruzione urbana divenuta nel tempo il simbolo della camorra in quanto, vera icona della serie TV “Gomorra”.

Sì, erano andati alle ‘Vele’ per la foto di rito. Mentre la città è scossa da bombe ed omicidi e gli adulti organizzano marce, tra i giovani c’è preferisce di andare a Scampia. Alle ‘Vele’. Sedotto probabilmente dalle serie tv che idealizzano criminali e mafiosi (anche) o da modelli malati che hanno in città, a Foggia.

