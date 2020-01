Foggia, Verdi “Aderiamo a “Libera Foggia Libera”: non ci si rassegni alla violenza

“Siamo vicini ai cittadini foggiani che soffrono per l’escalation criminale che, già da questi primi giorni del 2020, sta destando molta inquietudine nella popolazione. Lo dimostreremo partecipando, nel primo pomeriggio di domani, 10 gennaio, a ‘Libera Foggia Libera’, la manifestazione convocata in città da don Luigi Ciotti”.

Così, in una nota, Angelo Bonelli e Fulvia Gravame, rispettivamente coordinatore e membro dell’esecutivo nazionale dei Verdi, e Innocenza Starace, co-portavoce provinciale dei Verdi di Foggia.

“I Verdi, – proseguono, – sono da sempre sensibili ai temi della legalità, considerando l’ecologia come tutela della vita in tutte le sue forme. Nel foggiano, la situazione è sempre meno sostenibile, con tre comuni già sciolti per infiltrazioni mafiose, fenomeni diffusi di caporalato, persone costantemente sottoposte a ricatti e migranti che rischiano continuamente la vita a causa degli incendi nei ghetti. Qui, a causa della criminalità organizzata, si ha paura di vivere e investire. Per tutte queste ragioni, siamo convinti che mobilitazioni come quella promossa dall’Associazione Libera, – concludono Bonelli, Gravame e Starace, – siano il modo migliore per dimostrare la tenacia con cui un’ampia fetta di popolazione non intende rassegnarsi alla violenza”.