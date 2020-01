Fondi per recupero immobile viale del Mezzogiorno a Carapelle

. È di questa mattina, infatti, un gradito regalo di 333.600 euro che sono stati stanziati dalla Regione Puglia ad Arca Capitanata per risolvere il problema della ristrutturazione di lotti abitativi di edilizia popolare e dell’abbattimento delle barriere architettoniche sull’immobile ERP di viale del Mezzogiorno n.18, lotto n.441.

A metà dicembre l’amministrazione comunale di Carapelle e il presidente di Arca Capitanata Donato Pascarella avevano incontrato a Bari in un tavolo tecnico l’assessore e il dirigente alle Politiche Abitative, Alfonso Pisicchio e Luigia Brizzi, che avevano individuato e messo a disposizione nuovi fondi per integrare il vecchio finanziamento da parte di Regione Puglia, che ad oggi risultava insufficiente per ultimare le ristrutturazioni e le migliorie.

Oggi la determina regionale, che stanzia una somma di 333.600 euro, da aggiungere ai 300.000 precedentemente erogati e che erano risultati insufficienti, per effettuare i lavori che riguarderanno, tra le altre cose, il miglioramento sismico sulle strutture, il ripristino del calcestruzzo ammalorato sugli elementi della facciata, l’isolamento termico, l’impermeabilizzazione, la realizzazione di nuovi impianti elettrici, del gas, della fognatura, oltre a pavimentazioni, infissi e molte altre opere (che si possono leggere nella determina qui allegata).

Atto _2020_1_080_DIR