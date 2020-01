Meteo Gargano: stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento

Bari. Meteo Puglia: il rinforzo dell’anticiclone determina la persistenza di condizioni meteorologiche stabili e ampiamente soleggiate sulle regioni meridionali. Cieli sereni o poco nuvolosi su Molise e Basilicata, qualche nube in più su Gargano, coste adriatiche della Puglia e Salento, specie al mattino, ma senza fenomeni associati. Temperature in aumento nei valori massimi con picchi di 13-15°C in pianura e lungo i litorali, frizzanti le minime con elevata escursione termica tra il dì e la notte. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali con locali rinforzi di Maestrale su Adriatico e basso Ionio. Mari generalmente poco mossi.

Venerdì 10 Gennaio Soleggiato e stabile, qualche annuvolamento in più a fine giornata

VENERDÌ: L'alta pressione rinnova condizioni di tempo stabile e perlopiù soleggiato su tutte le meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi anche su Molise, Puglia e Basilicata. Da segnalare tuttavia l'ingresso in serata -notte di nuvolosità medio-alta, talora compatta, dai Balcani che tenderà ad offuscare i cieli di Puglia e Basilicata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 2400 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto poco mosso.

Sabato 11 Gennaio Nuvoloso o molto nuvoloso con qualche piovasco tra Molise e alta Puglia