Monte Sant’Angelo, costituzione comitato Pro Emiliano per le primarie

. Nella mattinata di Domenica 5 Gennaio, presso la sede del Partito Democratico locale, è stata presentata la mozione ed istituito il Comitato a favore di Michele Emiliano alle primarie di coalizione di Centrosinistra, valevoli per la scelta del candidato Presidente alle Regionali 2020.

Gli ottimi risultati raggiunti dall’Amministrazione Emiliano, certificati e consultabili pubblicamente, ci spingono a valutare la figura del Governatore uscente come l’unica in grado di poter dare seguito al progetto di rinnovamento che la Puglia sta mettendo in atto negli ultimi anni, divenendo di fatto una delle realtà più produttive ed innovative di tutto il Mezzogiorno.

La Puglia non deve fermarsi, e con Michele Emiliano si prepara a scrivere un nuovo programma di governo dal basso, in maniera partecipata e coinvolgendo migliaia di pugliesi.

COMITATO PRO EMILIANO MONTE SANT’ANGELO promosso da:

Raffaele Bisceglia – Coordinamento PD Monte Sant’Angelo

Rita Di Lascia – Coordinamento PD Monte Sant’Angelo

Michele Fusilli – Assessore Lavori Pubblici Monte Sant’Angelo

Giuseppe Guerra – Coordinamento PD Monte Sant’Angelo

Giovanni Impagnatiello – Giovani Democratici Monte Sant’Angelo

Antonio Masulli – Segreteria Provinciale PD

Francesco Palumbo – Coordinamento PD Monte Sant’Angelo

Michele Prencipe – Coordinamento PD Monte Sant’Angelo

Pietro Paolo Rignanese – Coordinamento PD Monte Sant’Angelo

Alessandro Simone – Segreteria PD Monte Sant’Angelo

Giovanni Vergura – Presidente del Consiglio Comunale Monte Sant’Angelo