Morte Roberto Puzone a Monte, Pd “Chi strumentalizza si deve vergognare”

Il Partito Democratico di Monte Sant’Angelo replica al comunicato delle opposizioni, relativo alla morte a Monte Sant’Angelo di un operaio 53enne originario di Caserta.

“Le ricostruzioni fatte da alcune forze politiche riguardo al tragico incidente avvenuto nella nostra Città in cui ha perso la vita un operaio rendono doverose alcune precisazioni.

Il Partito Democratico di Monte Sant’Angelo respinge con forza le false insinuazioni degli ex amministratori. Chi strumentalizza per fini politici una tragedia del genere deve solo vergognarsi. Riteniamo doveroso, per rispettare il dolore che ha colpito un’intera famiglia e che ha scosso due comunità, sottrarre questa triste vicenda da una sterile ed inopportuna dialettica politica, alla quale mai avremmo voluto assistere”.

“Sull’accaduto, come da prassi in questi tragici eventi, è in corso un’indagine dell’autorità giudiziaria e per tale motivo sono superflue altre considerazioni. Ci duole constatare come, per l’ennesima volta, l’inconsistente proposta politica degli ex amministratori abbia portato così in basso il livello della discussione, al punto tale da strumentalizzare per meri fini propagandistici, una tragedia”.

“Prendiamo le distanze da questo modo di intendere la politica, utile solo ad alimentare un clima d’odio verso chi oggi amministra. I risultati ottenuti dagli attuali amministratori sono e saranno evidenti in futuro, avendo recepito, in meno di 3 anni, 50 milioni di finanziamenti, che portano e porteranno enormi benefici alla città ed a tutti i cittadini”.