Nascono i Pinguini: a Foggia insieme contro la Mafia

Roma, 9 gen. (Adnkronos). I ‘Pinguini’, Movimento Uniti per la Destra, saranno presenti alla marcia ‘FoggiaLiberaFoggia’. La città pugliese “alza la testa e fiera avanza contro la mafia. Tutti uniti per dire basta. La manifestazione senza colori di partito vuole urlare la sua rabbia contro tanta brutalità e violenza”, dice, portavoce nazionale ‘I Pinguini M.u.d’.

“Uccisioni e bombe sono diventati ormai così frequenti da sembrare un bollettino di guerra. Ma la città tutta si ribella e chiede allo Stato di intervenire rapidamente e con efficacia. “I Pinguini”, Movimento Uniti per la Destra, anche con i vertici nazionali (il fondatore Leonardo Cisaria e il portavoce Potito Perruggini) saranno presenti per sostenere e dare forza a questa battaglia per la legalità che segna il territorio ormai da troppo tempo. Siamo orgogliosi delle nostre Forze dell’Ordine che vanno adeguatamente rafforzate in uomini, mezzi e diritti”.

“Le istituzioni -sottolineano i promotori- devono comprendere che sulla Capitanata c’è il bisogno urgente che l’esercito venga coinvolto per una “militarizzazione del territorio” per toglierlo dalle fauci di una delinquenza così efferata e spregiudicata. Bisogna unire le forza di tutti, destra sinistra e centro. I cittadini tutti devono alzare la propria voce e riprendere in mano la loro città: l’Italia non è mafia! #ItaliaNonMafia“.