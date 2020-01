Pino Delle Noci “Manfredonia preda di prenditori e cementificatori”

La storia si ripete. Non è bastata la devastazione dell’area nord di Manfredonia, becera industrializzazione propinata con il miraggio di sviluppo e lavoro, si è perseverato con la reindustrializzazione.

Atti scellerati, per un saccheggio annunciato, realizzato con la complicità di politicanti ammaliati da “prenditori” che si autocertificano “imprenditori”. Soggetti scarni d’idee ma esperti nell’intercettare e accapararsi i finanziamenti pubblici. “Prenditori” incapaci di creare impresa e valorizzare le peculiarità di un territorio già pesantemente martoriato. Da oltre settant’anni i soldi pubblici, sperperati sul nostro territorio, sono serviti all’esclusiva gestione del potere e all’arricchimento di lestofanti.

L’unica idea d’impresa, consolidata nel tempo, per i “prenditori indigeni”, è stata e rimane quella del cemento che sfreggia e deturpa il territorio.

Dopo l’enorme colata di cemento per la nascita del polo chimico, che ha favorito anche la caotica cementificazione urbana per soddisfare le nuove richieste abitative, pochi si sono arricchiti mentre il territorio, ad alto pregio ambientale è stato deturpato, inquinato, violentato e “gratificato” con profonda crisi occupazionale e insanabili danni all’ambiente e alla salute.

I profeti risolutori delle crisi occupazionali, per una nuova gigantesca colata di cemento, si sono inventati la reindustrializzazione che, oltre all’utilizzo della stessa area, priva di un preventivo disinquinamento, hanno svenduto e occupato anche l’area sud di Manfredonia. Un’altra alterazione che, oltre a nuova crisi occupazionale lascia in eredità un altro villipendio: il gasdotto dell’affatturante “prenditore campano”. “Benefattore” che non trova difficoltà nell’ammaliare i nostri governanti, proni al servilismo e alla cortigiana adulazione. “Azzeccagarbugli” ai quali va riconosciuta una sola capacità: l’artificiosa manipolazione del territorio a favore degli amici del cemento.

Con la reindustrializzazione, una manipolazioni “ingegnosa” del territorio, è stata l’occupazione di una parte dell’area destinata a Sic Zps, per la quale s’è creato l’inghippo.

Un’errore di valutazione, costata la procedura d’infrazione dalla Comunità Europea, o un deliberato predisposto per insediamenti “prenditoriali” pericolosi in un’area protetta?

Considerando la lena con cui i “cementificatori locali” si cimentano nel sostenere l’insediamento del gasdotto, lascia pensare a una pianificazione preordinata. Pianificazione che invoglia il “prenditore campano” ad accaparrarsi un terreno di pietraglie e steppaglia, classificato SIC ZPS, per l’improbabile insediamento del mega deposito di 60.000 metri cubi di GPL. L’impossibile diventa possibile se si muta il territorio; provvidenzialmente mutato.

“Tuttappost”, la frittata è servita con il sistema della “compensazione” che trasforma l’illecito in lecito. Il “prenditore campano” è omaggiato e sodisfatto.

Ora il gasdotto “se pò fà”, anzi “saddà fare”, sostengono, con arcani arzigogoli, i “cementificatori locali” pronti ad acquisire foraggio con un’altra enorme colata di cemento.

Non sono bastati i danni e pericoli vissuti dall’ignara popolazione con l’alluvione, l’anidride arseniosa, la nube di ammoniaca, gli incendi nell’impianto per la produzione di fertilizzanti e del magazzino di caprolattame, la perdita di gas nitrosi e altri eventi scientemente occultati.

L’unico incidente impossibile da occultare, per l’acre odore, è stato la fuga di ammoniaca. Uno scossone alle coscienze intorpidite da false promesse di sviluppo e posti di lavoro. La perdita di ammoniaca, dal pontile del porto industriale, ha creato pannico provocando la fuga in massa dalla città in modo disordinato, con ingorghi, blocchi stradali e casi di crisi isteriche a causa delle contorte e scarse vie d’uscita.

Un risveglio che ha fatto emergere la pericolosità dell’impianto chimico e l’assenza di un piano di emergenza ed evacuazione della città (PEE).

Nonostante le drammatiche esperienze vissute, si persevera nel proporre impianti dannosi e pericolosi a una popolazione già ampiamente maltrattata.

Esiste PEE per Manfredonia? Se esiste i cittadini lo ignorano.

Ammesso che sia stato redatto, il piano è nato in funzione della presenza dello stabilimento chimico a nord di Manfredonia. In tal caso le vie principali di fuga dovrebbero essere in direzione sud e sud-ovest (Foggia, Zapponeta, San Giovanni Rotondo).

L’insediamento del deposito Energas, in caso d’incidente rilevante, renderebbe inpraticabile quelle vie di fuga. Le uniche vie d’uscita dalla città dovrebbero essere in direzione nord, verso Monte Sant’angelo e Manttinata: caso in cui si farebbe la fine dei “sorci”.

Parlare d’incidente rilevante non è arcano visto che il nostro territorio è considerato area sismica zona 2 e 3 (terremoti forti e mediamente poco frequenti o terremoti moderati ma frequenti ndr. Prot.civile e INGV).

Quale iter autorizzativo per il mega deposito di 60.000 metri cubi di GPL? Considerato il fallimento della reindustrializzazione che ha causato anche la procedura di infrazione della Comunità Europea, “aggiustato” dal discutibile atto della “compensazione”, e lo scioglimento per infiltrazioni per mafia del Comune Manfredonia, non sarebbe il caso di rivedere tutto l’iter autorizzativo dell’impianto?

A cura di Pino Delle Noci