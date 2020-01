Pop. Bari: Savona, capitale residuo probabilmente perso

(ANSA) – BARI, 9 GEN –“. Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, durante un’audizione alla Commissione Finanze della Camera sul decreto legge per il sostegno al sistema creditizio del Sud.

“Si parla di circa 70.000 piccoli azionisti. I bond subordinati sono pari a 291 milioni di euro, tutte le altre obbligazioni sono state già rimborsate”, ha detto Savona.

Secondo la vice direttrice generale di Bankitalia, Alessandra Perazzelli, per la Popolare di Bari “andranno comunque individuate forme di ristoro per i casi di comportamenti scorretti registrati in occasione degli ultimi aumenti di capitale”.