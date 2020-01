Riccardi “Presentato il ricorso contro lo scioglimento per mafia del Comune di Manfredonia”

Nel ricorso, di ben 71 pagine, redatto con l’aiuto degli avvocati Marco Giustiniani e Antonello Frasca, è stata contestata punto per punto la relazione di scioglimento, e smontata, con atti e documenti, una ricostruzione con evidenti inesattezze.

Al di là di ciò che sarà l’esito, che auspico positivo, quello di ieri è stato un momento importante non solo per me, ma per l’intera città: contestare lo scioglimento stabilisce una netta linea di demarcazione tra ciò che si vuole far intendere di Manfredonia e ciò che è realmente, tra quello che è stata e quello che sarà.

È evidente che allo stato attuale Manfredonia è una città sofferente, poiché lo scioglimento per mafia è un marchio indegno, che si aggiunge alla già provata situazione non florida dal punto di vista economico. Ma sapremo rialzarci, e potremo farlo solo se abbandoniamo una volta per tutte i personalismi per far posto alla voglia di ricostruire.

In questa battaglia contro ciò che ritengo sia stata un’ingiustizia nei confronti di tutta la città, la speranza è che saremo uniti, affinché dal momento difficile che sta attraversando Manfredonia possa nascere la consapevolezza di una città pronta a combattere per il proprio futuro e a riprendersi con le unghie e con i denti la propria dignità calpestata.

Un abbraccio a tutti, indistintamente”.

Lo ha scritto sui social il già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.