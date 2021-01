STATOQUOTIDIANO, ore 15.02. (II, continua). Da Manfredonia, ove i Carabinieri della Compagnia nel mese di febbraio hanno arrestato una rete di giovani ritenuti dediti allo spaccio di stupefacente (operazione “Retis”), a San Marco in Lamis, ove un gruppo di ragazzi utilizzava una fermata dell’autobus come luogo neutro per vendere droga (Operazione “Terminal” dei Carabinieri di San Giovanni Rotondo ad aprile); sono stati sgominati gruppi organizzati di spacciatori a Cagnano Varano dai Carabinieri di Vico del Gargano (Operazione “Impulsa” di aprile) e a Sannicandro Garganico (Operazione “El Barrio” a ottobre).

Invece, a San Paolo Civitate, in seguito al ferimento di una persona, le indagini dei Carabinieri hanno consentito a novembre di individuare una piazza di droga e arrestare gli spacciatori (Operazione “Jolly”) nonché, sempre nel mese di novembre, di rinvenire elementi investigativi per il coinvolgimento di due famiglie nella cessione a pagamento dello stupefacente (Operazione “Family businnes”). E solo qualche giorno fa a dicembre, a San Giovanni Rotondo, è stata conclusa l’Operazione “Drug express”, con l’arresto di soggetti ritenuti degli spacciatori locali.

I Carabinieri di Foggia illustrano il 2020: controlli a tappeto per rispetto norme COVID (I)

A riprova dell’attenzione al particolare territorio ove operano, i Carabinieri di Capitanata hanno fatto emergere, con laboriose indagini coordinate dall’apposito pool creato dalla Procura della Repubblica di Foggia, le condotte criminose di alcuni imprenditori locali che hanno sfruttato le disagevoli situazioni esistenziali di stranieri, assoggettandoli a ritmi e condizioni di lavoro illegittimi.

Nelle campagne di Foggia e Zapponeta a gennaio, in quelle di Manfredonia e San Giovanni Rotondo a maggio (Operazione “White labour”) e vicino Apricena nel mese di luglio, i Carabinieri hanno arrestato per caporalato imprenditori agricoli, spesso affidando alle cure di amministratori giudiziari le loro aziende, obbligate dalla legge a salvaguardare le posizioni dei lavoratori prima sfruttati.

E purtroppo il dato più significativo di tali attività è la persistenza del fenomeno, su cui recentemente la legge, per contro, ha elevato le pene e soprattutto appuntito gli strumenti di contrasto.

Sempre il territorio. Indagini del Nucleo Investigativo di Foggia e del Nucleo Operativo Ecologico di Bari (NOE), chiuse nel mese di febbraio e coordinate dalla DDA di Bari (Operazione “Black Cam”), hanno evidenziato una perdurante e continuativa attività di scarico di rifiuti, costituiti da inerti da demolizione, provenienti da cantieri edili della Provincia di Foggia, e smaltiti in un’area protetta del “Parco Nazionale del Gargano”, in agro di Manfredonia, al fine di assicurare un risparmio di spesa ai “microconferitori”, derivante dalla mancata attivazione delle corrette procedure di gestione di rifiuti, imposte dalla legge: è stato accertato lo smaltimento illecito di circa 70 tonnellate di rifiuti speciali anche pericolosi, con un risparmio di spesa pari a circa 50mila euro.

In tema ambientale, vanno citate le capillari attività di prevenzione e contrasto al fenomeno del capillare smaltimento illecito di rifiuti, ai roghi e all’abbruciamento di residui della lavorazioni agricole, condotte innanzitutto grazie alla vigilanza coordinata dei Carabinieri Forestali.

Si tratta di quotidiana attività di vigilanza delle pattuglie sul campo (e ove necessario repressione), appositamente indirizzata a far percepire l’illiceità e gravità per i danni all’ambiente delle condotte.

Degno di nota anche le attività di contrasto alle rapine. Va ricordata l’indagine dei Carabinieri di San Giovanni Rotondo e San Severo, coordinati dalla Procura di Foggia, che ha consentito di arrestare 4 persone di Orta Nova ritenute responsabili degli assalti ai furgoni che trasportano sigarette, commessi a San Nicandro Garganico e in agro di San Giovanni Rotondo, per un valore rispettivamente di 100.000 e 150.000 €.

Sull’argomento, da citare in questa sede è l’attività d’indagine conclusa nel mese di marzo dai Carabinieri ad Anzano di Puglia per una rapina ai danni di un’anziana signora: sono stati raccolti elementi che hanno consentito di sottoporre a fermo di indiziato di delitto tre giovani che durante l’inverno irruppero nell’abitazione della donna, la minacciarono con un coltello e la chiusero in casa per fuggire con la refurtiva.

Da segnalare in questo contesto, a riprova dell’attenzione riposta anche al contrasto dei reati contro il patrimonio, l’indagine che ha permesso ai Carabinieri di Cerignola di individuare e arrestare nel mese di novembre le persone ritenute gli autori di un tentato furto ad un Postamat nel centro di Cerignola: in quattro, una domenica mattina, fecero esplodere un ordigno rudimentale nello sportello ATM dell’ufficio postale centrale e, con un altro ordigno, danneggiarono la finestra adiacente allo sportello, allo scopo di ricavare un accesso alla stanza di alloggiamento dello stesso. La detonazione distrusse completamente lo sportello Postamat, scaraventandone i detriti a diverse decine di metri di distanza.

Le indagini dei Carabinieri in Capitanata, coordinati dalla locale Procura, sono state rivolte, nel 2020, anche a particolari fenomeni accaduti nel territorio, che hanno avuto ampia eco mediatica per le modalità in cui sono stati commessi e che potrebbero diventare condizionanti la libera impresa: si tratta degli incendi alle attività industriali e ai mezzi di lavoro.

Al riguardo, per l’incendio del deposito e dei numerosi automezzi della “Buttol” che si occupa del trattamento dei rifiuti a San Severo, che a gennaio ha provocato ingenti danni, i Carabinieri locali hanno individuato elementi per arrestare gli autori nel mese di luglio.

Sempre a luglio, inoltre, a San Marco in Lamis, sono state arrestate le persone ritenute responsabili di concorrenza illecita e del danneggiamento a seguito di incendio ai danni di due autobus di gran turismo di una ditta locale (Operazione “Lockdown”, trattandosi di crimine commesso per accaparrarsi la gestione del servizio del trasporto di personale sanitario verso l’ospedale durante i difficili mesi primaverili).

A proposito di incendi, i Carabinieri di San Giovanni Rotondo, proprio in questi ultimi giorni, hanno arrestato una persona ritenuta responsabile di incendio -avvenuto lo scorso mese di luglio- ed estorsione in danno di proprietario di una grossa azienda agricola della zona; poco prima, era stato individuato e arrestato anche il presunto responsabile dell’esplosione di un ordigno artigianale posizionato sotto un’autovettura a San Giovanni Rotondo.

E significativi anche i risultati, emersi con la direzione della Procura di Foggia, proprio nel contrasto alle estorsioni nel mondo agricolo:

 a maggio, i Carabinieri di Cerignola hanno chiuso un’indagine a carico di un gruppo di persone del posto, che dopo aver danneggiato delle piante, hanno provato a chiedere soldi a imprenditori agricoli;

 a settembre, a Torremaggiore (Operazione “In vino veritas”) i Carabinieri di San Severo hanno scoperto e arrestato le persone ritenute autori di furti di piantine di vite e di danneggiamenti in danno di viticoltori della zona.

Si tratta, in sintesi, di operazioni di polizia giudiziaria già narrate dai media durante l’anno, tutte coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia e chiuse con l’arresto delle persone al momento ritenute -in base alle indagini condotte- responsabili dei relativi reati, che danno comunque conto delle dinamiche criminali su cui è stata concentrata l’attività dei Carabinieri poiché condizionanti le libertà dei cittadini.

Menzione a parte spetta all’evasione dal carcere: i primi di marzo sono evasi dal carcere di Foggia 72 detenuti, la maggior parte dei quali è stata catturata nel territorio, con un impegno investigativo imponente da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia, che è culminato con il rintraccio e l’arresto dell’ormai noto Aghilar.

Legalità e sicurezza

Con la trattazione di alcune delle principali operazioni dell’anno trascorso, si vede tracciato il profilo delle attività condotte dall’Arma in Provincia ma soprattutto le direttrici dell’impegno, insieme alle altre Forze di Polizia e con il coordinamento e direzione della Procura e della Prefettura, per garantire anche nell’anno in corso libertà e sicurezza; la percezione della presenza, dell’accessibilità e della funzionalità dei presidi dei Carabinieri, nei grossi centri come anche nelle realtà più piccole, deve essere volano di libertà, per raccogliere le richieste di legalità dei cittadini e trasformarle in sicurezza.

Una delle nuove sfide dell’Arma in Capitanata sarà incentrata sul rispetto delle regole, che comincia proprio dalla quotidianità, dalle piccole cose di tutti i giorni, da comportamenti e atteggiamenti sbagliati che troppo spesso vengono sottovalutati; l’uso delle cinture di sicurezza in auto, del casco in moto -o come in questo periodo della mascherina- sono solo un esempio delle abitudini che segnano la differenza tra la corretta percezione del significato di legalità e, al contrario, un’egoistica e comoda valutazione di ciò che è “importante” o meno.

Ecco, l’obiettivo dei Carabinieri foggiani per il 2021 sarà, oltre alla prosecuzione e al consolidamento degli sforzi nella lotta alla criminalità, il maggiore coinvolgimento possibile dei cittadini in un impegno condiviso per una sempre più sentita e partecipata operazione di “divulgazione del rispetto”, rispetto per le regole di civile convivenza, ma soprattutto rispetto per sé e per gli altri.