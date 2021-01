Cerignola, 09 gennaio 2021. Nel corso dei servizi straordinari di controllo ad alto impatto svolti nei giorni scorsi a Cerignola dai Carabinieri della locale Compagnia, i militari della Sezione Radiomobile hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 31enne del Gambia.

Transitando sulla S.S. 544, in località Tressanti, i carabinieri hanno intimato l’alt al conducente di una Fiat Fiorino, il quale, per evitare il controllo, ha innescato un inseguimento con manovre azzardate e pericolose che si è protratto per alcuni chilometri, fino a località Lupara.

Quando i militari hanno raggiunto e bloccato il veicolo in fuga, il conducente, con una brusca manovra, ha inserito la retromarcia e ha colpito la portiera anteriore destra del veicolo militare.

I carabinieri sono comunque riusciti a impedire la fuga, bloccando ed identificando il conducente e i due passeggeri, tutti di provenienza africana e presumibilmente braccianti agricoli. Da immediati accertamenti, il Fiat Fiorino è risultato rubato a Foggia nel settembre 2020 nonché sprovvisto di copertura assicurativa.

Il veicolo è stato sequestrato per la successiva restituzione al legittimo proprietario mentre il conducente dello stesso, 31enne del Gambia, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione.

Lo stesso dovrà rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, il 31enne è stato associato alla casa circondariale del capoluogo dauno. Dopo la convalida del fermo, il Gip del Tribunale di Foggia ne ha disposto l’immediata liberazione in attesa del processo.