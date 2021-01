Covid: come sarà il nuovo Dpcm di gennaio

(laleggepertutti). Si prevedono altri giorni di divieti e di restrizioni. Il Governo è al lavoro sul nuovo Dpcm che entrerà in vigore sabato 16 gennaio. E con l’indice Rt in continua risalita e le percentuali di positività rispetto ai tamponi effettuati che non promettono bene, c’è da aspettarsi un nuovo periodo di sacrifici.

A dire la verità, non ci sarà bisogno di attendere il nuovo decreto di Giuseppe Conte. Già domani e domenica tutta l’Italia tornerà in fascia arancione, dopo due giornate di «libertà condizionale» in fascia gialla, senza poter uscire dalla regione di residenza e con il coprifuoco alle 22.

Lunedì 11 gennaio la maggior parte dell’Italia resterà in arancione perché, come avverte il ministro della Salute Roberto Speranza, «la curva epidemiologica sta risalendo, è fondamentale mantenere alto il livello del rigore». L’ufficialità sui nuovi colori arriverà oggi dopo che sarà stato reso noto il report dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento della pandemia. Molto probabile che si tingano di arancione o di rosso Lombardia, Veneto, Sicilia, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Calabria e Basilicata. Lazio e Liguria sono al limite, mentre Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Campania dovrebbero rimanere in giallo. Una volta che si avrà il report, entro sera, il ministro della Salute firmerà l’ordinanza.

Va ricordato che, di recente, è stato modificato il criterio per la collocazione delle regioni nelle varie fasce colorate in base all’indice Rt e al rischio di tenuta delle strutture sanitarie. Raggiunta quota 1 si entra in fascia arancione, mentre in quella rossa si finisce con 1,25.