Covid, Rianimatori Puglia: “Foggia tra le peggiori. Zona gialla un errore”

Bari, 09/01/2021 – (republica) “Con l’aumento dei contagi aumenteranno i ricoveri, anche perché continua a mancare una assistenza domiciliare in grado di prendere in cura fin dall’inizio le persone affette da Covid. Dallo scoppio della prima ondata non è cambiato nulla. Ora la scelta di mantenere la Puglia in zona gialla farà altri danni “. Antonio Amendola, presidente dell’Aaroi- Emac, l’associazione che rappresenta gli anestesisti e rianimatori pugliesi, spiega così l’aumento di ricoveri negli ultimi giorni in Puglia e attacca la decisione del ministero della Salute di mandare molte regioni, Puglia compresa, in zona gialla. “Va un po’ peggio nelle province in cui c’è maggiore diffusione, dunque Bari e Foggia. Ma la situazione è dappertutto abbastanza critica. Segnalo anche la percentuale notevolissima di persone che girano per strada senza mascherina o con mascherina abbassata senza ricevere sanzioni. A questo potrebbe aggiungersi l’impatto della variante inglese, che è di fatto più contagiosa. Per me esiste un solo sistema per abbassare i contagi ed è il lockdown. È dimostrato che le zone arancioni e gialle non funzionano. Dobbiamo prendere atto di questo fino a quando non ci sarà una vaccinazione di massa”. (republica)