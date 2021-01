“E’ lo stesso Rolla che ha posto un limite alla propria libertà con la concussione”

Relativamente all’articolo “Controversia con Comune, Consiglio di Stato dà ragione a Rolla“, l’attuale sindaco di Ascoli Satriano, dr. Vincenzo Sarcone precisa quanto segue:

“Pregiatissimo Direttore,

Ho letto l’articolo in cui descrive il signor Rolla, ex Sindaco di Ascoli Satriano, quasi come una vittima perché sarebbe stato privato del suo diritto alla libertà di espressione. Privazione questa che sarebbe stata sancita dal Consiglio di Stato, che ha riformato una sentenza del TAR Puglia.

Ebbene sarebbe opportuno precisare che è lo stesso Rolla che ha posto un limite alla propria libertà commettendo il reato di concussione.



Mentre la sentenza del Consiglio di Stato non è passata in giudicato, la condanna a 4 anni e 6 mesi per questo reato gravissimo, commesso dall’ex Sindaco di Ascoli, ha acquistato forza di giudicato, anche dopo un vano tentativo di ottenere una revisione del processo da parte della Suprema Corte di Cassazione. Credo che il Rolla ora stia scontando la sua pena diventata definitiva.

Inoltre la sua stessa vittima, dovrà risarcire, per il crimine commesso, l’Ente da lui rappresentato con la somma di oltre 50 mila euro. Questo è stato sancito dalla Corte dei Conti in sede di Appello, in seguito ad una azione promossa dalla Procura della Repubblica presso detto Giudice. All’uopo la Corte ha revocato pure un atto di trasferimento di proprietà in favore della figlia volto a sottrarre una garanzia al credito spettante al Comune di Ascoli Satriano.



La sentenza del Consiglio di Stato verrà impugnata. Essa ha ad oggetto un regolamento per le manifestazioni pubbliche proposto dall’opposizione ed approvato dalla maggioranza.



La sentenza che ha condannato Rolla per concussione non ha più gradi di giudizio da evocare. Resta la Corte Celeste.



Voglia Cortesemente ammettere questa mia breve replica, con il seguente video attinente all’argomento”.

