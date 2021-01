(STATOQUOTIDIANO, ore 14.37). Foggia, 09 gennaio 2021. Nell’intraprendere le innumerevoli sfide del nuovo anno, un sommario bilancio delle attività svolte nel 2020 potrà far percepire ai cittadini gli sforzi messi in campo per migliorare le attività di prevenzione e contrasto a tutela della sicurezza pubblica, in modo da rassicurare le vittime di reati, garantendo l’accessibilità e la disponibilità –anche tramite 112– dei presidi dei Carabinieri sul territorio.

La pandemia

Innanzitutto, non può essere sottaciuta l’opera di concorso dei Carabinieri –fino nei più piccoli paesi della Provincia- all’opera delle Istituzioni nel sostegno alla popolazione nelle difficoltà create dalla pandemia; oltre al silente e premuroso aiuto alle persone più bisognose, le Stazioni hanno vigilato sul rispetto, da parte di tutti, delle misure di contenimento del virus, con innumerevoli pattuglie giornaliere e notturne.

Inoltre, con il termine della prima fase a fine maggio, ai controlli sugli sposamenti delle persone si sono affiancati quelli alle attività commerciali/industriali che stavano riaprendo, accompagnando, facendo rispettare le regole previste per limitare la circolazione del virus negli ambienti di lavoro, il percorso di un nuovo inizio, a garanzia dei lavoratori e dei cittadini che si servono dei relativi servizi; in tali momenti, sono stati molto utili gli interventi specialistici anche dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni (NAS) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL).

A settembre, poi, è stata avviata in tutti i Comuni un’opera di vigilanza sul rispetto, a cura degli Istituti scolastici, delle regole di contenimento del virus: i Comandanti delle Stazioni, oltre a vigilare sulla generale osservanza delle disposizioni governative, hanno offerto la propria collaborazione istituzionale per rimuovere eventuali contingenti difficoltà locali e poter garantire, all’inizio dell’anno scolastico, l’accesso alle scuole in sicurezza (ad esempio, agevolando forme di comunicazione tra dirigenti scolastici ed insegnanti, o suggerendo nel concreto una diversificazione degli ingressi per evitare assembramenti).

Infine, anche durante l’ultimo periodo festivo, ogni Stazione Carabinieri ha prodotto il massimo sforzo per vigilare sul massimo rispetto delle norme sugli spostamenti.

Attività operativa in generale

Nessun reparto dei Carabinieri in Provincia è stato chiuso a causa del COVID-19, nessuna Stazione ha lasciato scoperto la propria parte del territorio: la primaria funzione delle Stazioni Carabinieri, cioè la vigile presenza sul campo a garanzia della sicurezza pubblica, non è mai stata in discussione.

Lo dimostrano innanzitutto gli innumerevoli interventi delle pattuglie notte e giorno di tutte e 55 le Stazioni in Capitanata e delle “gazzelle” delle 7 Compagnie.

Di alcuni i media hanno già dato notizia: si tratta innanzitutto –per citare alcune delle tipologie più ricorrenti– delle attività di polizia giudiziaria condotte d’iniziativa dai Carabinieri (arresti in flagranza di reato o denuncia a piede libero) per spaccio al minuto o detenzione o coltivazione di stupefacente, furti in abitazione o di autovettura, evasione dagli arresti domiciliari; ma si tratta anche dei numerosi inseguimenti di ladri –spesso segnalati al 112 da cittadini che così facendo danno prova di senso civico- nonché delle richieste di aiuto di persone oggetto di maltrattamenti in famiglia o atti persecutori, in quel momento indebolite dagli aggressori ma rese forti dall’intervento dell’Arma.

Al riguardo, è stato veramente importante lo sforzo per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere: l’Arma foggiana, con le sue articolazioni territoriali capillarmente diffuse sul territorio, ha raccolto, nel 2020, ben 629 denunce, procedendo di concerto con l’Autorità Giudiziaria di Foggia per altrettanti procedimenti secondo le modalità del “codice rosso”, la nuova formula che prevede procedure velocizzate a tutela della vittima di tali reati; e non si tratta solo di donne vittime di soprusi, ma a volte anche di madri ostaggio di figli che pretendono soldi per procurarsi droga.

La costante presenza sul territorio consente anche di testimoniare il significativo calo dei reati in genere, risultante dal freddo esame delle statistiche diffuse; oltre agli omicidi e alle rapine, sono in calo anche i furti avvenuti in tutta la Provincia, del 23%. La rilevazione, che trova generale conferma nei dati acquisiti dalle singole Stazioni –poiché sono capillarmente radicate nel territorio, procedono per circa ¾ dei reati commessi in Provincia-, è di particolare importanza, soprattutto se si considera l’allarme sociale che consegue a tale fattispecie criminosa.

Ciò è anche frutto della presenza delle Squadre d’Intervento Operativo dei Reggimenti Mobili dell’Arma, inviate in Provincia all’inizio dell’anno in seguito alla recrudescenza di eclatanti fenomeni criminosi e rivelatesi pattuglie rinforzate molto efficaci nell’intensificazione del controllo del territorio a fianco di quelle dei reparti territoriali.

A proposito di rinforzi, quest’anno sono stati frequenti gli impieghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Puglia”, capace di operare e infiltrarsi nelle zone impervie del territorio della Capitanata con metodologie efficaci, che hanno consentito di incrementare la scoperta di piantagioni di marijuana, di individuare persone da tempo ricercate e in generale di battere una parte del territorio finora riservata.

Pertanto, nello scorrere i dati statistici, non si può non evidenziare come –nonostante l’emergenza pandemica e i correlati disagi– i risultati dei Carabinieri, in termini di prevenzione e contrasto ai reati, sono in linea con l’anno precedente; e anziché soffermarsi sui freddi numeri, quest’anno è ancor più significativo relazionare sui fenomeni criminali affrontati (da quello occasionale a quello organizzato in piccoli gruppi locali fino a quello mafioso), in modo da far percepire la qualità dei risultati raggiunti in termini di sicurezza diffusa.

Principali operazioni

Hanno già avuto eco internazionale le operazioni antimafia, coordinate dalla DDA di Bari, “Grande Carro”, condotta dal ROS, e più recentemente “Decima Bis”, che è efficacemente intervenuta sui traffici delle “batterie” foggiane; vanno ricordate –pur se i media ne hanno già dato ampio risalto– anche le operazione “Totem” e “Turnover”, non solo per il numero di persone arrestate ma soprattutto perché ha fortemente inciso sull’operatività dei clan attivi a Trinitapoli.

Non solo le consorterie mafiose, ma anche quelle più semplicemente organizzate limitano le libertà e minano la sicurezza dei cittadini. Partiamo dal fenomeno dello stupefacente: è purtroppo un dato consolidato la presenza di consorterie criminali, formate non solo da adulti ma anche da ragazzi, dedite allo vendita al dettaglio di stupefacente di ogni tipo.

Ecco le principali e più articolate attività di contrasto –dirette dalla Procura della Repubblica di Foggia e portate a conclusione in breve lasso di tempo portando alla luce elementi investigativi che hanno consentito idonee misure cautelari per i soggetti al momento ritenuti responsabili- allo spaccio (di cocaina, hashish e marijuana) organizzato nel territorio con i metodi più diversi per essere remunerativo; purtroppo, a conferma dell’alto livello della richiesta.

Il fenomeno è trasversale nelle zone della provincia, cosi come è ormai trasversale nella società: il consumo è richiesto in svariati territori, svariate fasce d’età e svariati ceti. (I continua).