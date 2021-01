Il Comitato Scuola risponde a Emiliano: “Più facile chiudere che risolvere i problemi”

Il comitato pugliese “La scuola che vogliamo” risponde al presidente Emiliano circa il suo post sulla didattica da casa, “per chi può”. “Non si tratta di un comunicato istituzionale ma di un suggerimento, un invito, una raccomandazione. Ancora una volta dobbiamo constatare come la Regione Puglia ignori il motivo più profondo della scelta di quelle famiglie che, pur non avendo figli con bisogni educativi speciali o affetti da disturbi dell’apprendimento, abbiano scelto di mandare i loro piccoli (in particolar modo quelli che frequentano la scuola primaria e la prima media) a scuola”.

Per quanto riguarda l’avvalersi della didattica a distanza in maniera esclusiva e protratta per oltre tre mesi, “ampi studi confermano che è addirittura dannosa nei bambini della primissima, prima e seconda infanzia e nei preadolescenti, qualora anche sia dimostrato che, soprattutto per le fasce d’età sino agli 11 anni, sia efficace sotto il profilo didattico. Non possiamo credere che Emiliano così come tanti presidenti di regione, soprattutto del nostro sud, questo non lo sappiano, non possiamo credere che non lo sappia l’assessore regionale alla salute Pier Luigi Lopalco”.

Il comitato ritiene invece che per governa i territori “sia più semplice chiudere piuttosto che istituire zone rosse, fare screening mirati sui gruppi classe (così come avvenuto in Trentino o come avviene in taluni virtuosi comuni, anche della Puglia), organizzare servizi d’ordine davanti a tutti gli istituti, migliorare il sistema di trasporto pubblico”.

“Si chiede aiuto alle famiglie per garantire coesione sociale senza dare alle famiglie alcuno strumento per assicurare salute e tranquillità ai più piccoli e ai ragazzi”.

Il comitato si rivolge direttamente a Emiliano: “In questa regione, presidente, ci sono anche donne e uomini che o dipendenti pubblici o privati o lavoratori autonomi o precari comunque pagano le tasse e sostengono enormi sforzi per partecipare al funzionamento del Paese e questi uomini e queste donne soprattutto meritano di più di un post giornaliero su Facebook, meritano che gli siano riconosciuti dei diritti fondamentali, anche in tempo di Pandemia”.

“Per noi la scuola non è mai stata un parcheggio, in tempi normali speravamo potesse essere uno strumento di “conciliazione”.

Ma può essere uno strumento di conciliazione una scuola che nel 90% dei casi non prevede il servizio mensa? Una scuola che chiude per quasi quattro mesi d’estate e lascia le famiglie nella babele dei campi estivi (quasi sempre a pagamento)?” Lo sa che mentre lei riapriva alla movida i bambini non potevano neppure andare sull’altalena? Lo sa che a conclusione dell’anno scolastico 2019/20 i bimbi dell’ultimo anno di infanzia e primaria non hanno potuto neppure salutare le proprie maestre?

Qualche bambino e qualche madre e padre hanno disubbidito però hanno accettato anche l’apertura delle discoteche e non l’hanno giudicata per questo perché è vero, anche chi si occupa di intrattenimento deve lavorare (magari non oltre il 16 Agosto visto che avrebbe dovuto essere prioritario riaprire le scuole, e il prima possibile)”.

Potenziare la rete, data la didattica a distanza?

Il coordinamento si augurava che si “potesse puntare anche sulla scuola e non solo sulla “fibra”, pensavamo ci volesse portare in Europa dove la Puglia avrebbe “fatto scuola”.