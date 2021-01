Posta foto dove sgozza e deride una pecora: assolto Emanuele Nocera

San Severo, 09/01/2021 – (fonte foggiacittàaperta) “Questo individuo, insieme agli amici, una domenica come tante sgozza, scuoia, deride una povera pecora mettendo le foto sul suo profilo Facebook”.

È partito tutto da qui: una petizione online pubblicata nel 2017 su Change che, in breve tempo, aveva fatto il giro del web (e non solo), ponendo l’attenzione sulla “crudeltà delle immagini” pubblicate sul profilo Facebook del diretto interessato, tale Emanuele Nocera di San Severo. Reo, secondo l’associazione animalista di Foggia, Guerrieri con la Coda, in occasione del suo compleanno, di aver esibito l’uccisione e la macellazione “in diretta” dell’animale, senza porre alcun rispetto nei suoi riguardi.

Alla diffusione delle immagini sui social network, e all’indignazione del mondo animalista, era seguita la denuncia dell’uomo e il conseguente rinvio a giudizio, fino alla sentenza di primo grado arrivata in queste ore.