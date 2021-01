Si sente male mentre fa la spesa, muore docente di S. Nicandro

– (sannicandro.org) Stava facendo la spesa in un negozio di alimentari in via Torre Mileto, verso le 9:30 di questa mattina quando, probabilmente colto da malore, è precipitato a terra. Non c’è stato nulla da fare purtroppo per Mario Montemitro, 58enne di San Nicandro Garganico che è stato subito soccorso dai presenti: gli operatori del 118 giunti sul posto, hanno potuto soltanto constatare il decesso. Montemitro era piuttosto conosciuto in paese per essere docente presso l’Istituto alberghiero “Federico II di Svevia” di Termoli, dove molti studenti provengono proprio dal centro garganico. In passato, è stato anche titolare di un noto bar del centro. (sannicandro.org)