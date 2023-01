ChatGPT e l’intelligenza artificiale, un nuovo pericolo per la scuola?

fonte: tecnicadellascuola. I nativi digitali hanno pienamente dimestichezza con tutto quello che riguarda il mondo del web. Gli studenti sanno bene come effettuare un approfondimento sui motori di ricerca, a partire dalla semplice ricerca su una tematica in particolare fino alla traduzione di una versione di latino o greco. Durante gli ultimi mesi del 2022 un nuovo software ha catturato l’attenzione di esperti del digital e non solo: ChatGPT. Di cosa si tratta?

Cos’è ChatGPT?

Si tratta di un nuovo modello di Generative Pretrained Transformer di OpenAI che, in poche parole, permette di ottimizzare l’interazione degli utenti (umani) con l’intelligenza artificiale. Ad esempio, se si chiede a ChatGPT di spiegare il Teorema di Pitagora o di parlare dei Promessi Sposi e più in particolare dell’Addio ai monti la risposta completa arriva nel giro di qualche secondo. Essendo AI, ponendo la stessa domanda, la risposta non è formulata allo stesso modo.