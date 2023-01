Dell’Erba ribadisce il sostegno a Di Mauro: “Noi siamo il centrodestra puro”

Foggia, 9 gennaio 2023 – Si riporta di seguito la nota diffusa dal consigliere regionale Paolo Soccorso Dell’Erba:

La candidatura di Primiano Di Mauro è la sintesi di una scelta esclusivamente di centrodestra lontana da vecchie logiche basate anche sul “baratto”. Quella del sindaco di Lesina non è un’alternativa al centrodestra ma è il centrodestra, che si rifà ai valori di una politica sana e che mira a scelte definite nelle idee e nei programmi.

I consiglieri regionali Dell’Erba e Splendido, i sindaci Rotice e Potenza e uomini con radici culturali fondate sui valori di quel centrodestra che ha fatto della condivisione e dell’azione liberale i punti cardine, non hanno avuto dubbi. Chi sosterrà Di Mauro farà una scelta di campo, una scelta pura di centrodestra, emarginando la candidatura imposta a tutti i costi e non condivisa con il territorio.

Questi sono i veri motivi per cui 130 Amministratori della provincia di Foggia in poche ore hanno voluto sostenere la candidatura alla Presidenza del sindaco di Lesina, unica vera alternativa al centrosinistra con Nobiletti che, in linea con Gatta, non ha mai espresso chiaramente la sua appartenenza politica.