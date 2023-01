Gino Lisa, le novità di gennaio: dal 15 si tornerà a 4 voli settimanali

FOGGIA, 09/01/2023 – Il volo d’andata, dal Gino Lisa, sarà in programma il martedì alle 8 con arrivo a Malpensa alle 9.45.

Il ritorno, invece, è alle 20 da Milano, con arrivo alle 21.45 a Foggia. L’altra novità sarà a partire dal 15 gennaio, quando si tornerà a 4 voli settimanali e cambieranno i giorni di operatività. Da Foggia per Milano si partirà il martedì (ore 8, il giovedì (ore 8.05), il venerdì (ore 18.05) e la domenica (ore 18.05). Da Milano, invece, si partirà la domenica (ore 20.50), il martedì (ore 20), il giovedì (ore 10.40) e il venerdì (ore 20.50). Ora non ci sono più scuse, usa l’aereo come soluzione alternativa a viaggi in auto o con il treno/bus.