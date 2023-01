(ANSA) – BARI, 09 GEN – Il peggioramento delle condizioni meteorologiche si farà sentire da oggi su tutta la Puglia dove è già in corso un abbassamento delle temperature con piogge sparse e venti in aumento.

La protezione civile regionale ha emesso una allerta gialla su tutta la regione per venti da forti a burrasca nord-occidentali in arrivo dalle 20.00 di questa sera e per tutta la giornata di domani.