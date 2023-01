Presepe vandalizzato a Cerignola: “Città malata di errori sociali e morali”

StatoQuotidiano, 9 gennaio 2023. È stato vandalizzato il presepe della Parrocchia del SS. Crocifisso a Cerignola, un allestimento che dava un uletriore messaggio di pace con una natività sotto una tenda militare e un soldato in mimetica.

“Qual è il motivo di tutto questo?– lo sfogo della parrocchia sui social-. Ragazzi annoiati che non sapevano cos’altro fare questa notte? Ragazzi ubriachi che non erano consapevoli di cosa stessero facendo? Giovani adulti che non hanno condiviso un messaggio “provocatorio” e cioè scuotere i nostri cuori, ricordare le atrocità della guerra e soprattutto che Gesù Bambino nasce per tutti?”.

“Qualunque sia stata la motivazione non è giustificabile. È difficile scusare gesti di questo genere. Dobbiamo cercare di capire cosa è scattato, o cosa manca, nel cuore di chi ha compiuto questo scempio per andargli incontro e …cambiare il finale.

La famiglia, la Chiesa, la società devono aprire gli occhi e lavorare in sinergia, non solo per condannare ma per far capire cosa è giusto e cosa non lo è, e attivare comportamenti degni di una società civile”.

L’associazione ‘Noi Comunità in movimento” ha commentato: “Ci sarebbero mille parole da usare, al cospetto di un presepe distrutto e vandalizzato- scrive ‘Noi Comunità in movimento”. Si potrebbero cercare mille significati, formulare mille accuse, avanzare mille ipotesi. Ma oltre a offrire solidarietà piena alla Parrocchia del S.S. Crocifisso, preferiamo rimanere in silenzio. Non come gesto di resa, giammai. Ma come amara sottolineatura di mille errori educativi, sociali e morali che larvatamente ammalano questa nostra amata e odiata città”.