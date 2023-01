Ristrutturazione Abbazia San Leonardo, Prencipe: “Amministrazione solleciti Ministero per allestimento museo multimediale”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 09 gennaio 2023. “Mancato completamento lavori di ristrutturazione abbazia di San Leonardo in Lama Volara“: questo l’oggetto di un’interrogazione presentata dal consigliere comunale Gaetano Prencipe di “MOLO 21”, nel corso della seduta di consiglio comunale del 19 dicembre 2022 (cc-83-19122022).

Il consigliere Prencipe ha illustrato l’interrogazione dandone lettura, precisando che “dopo finanziamenti ricevuti, i lavori di ristrutturazione sono stati completati nel 2016, tranne che per l’allestimento del museo multimediale e altre opere di completamento che risultano sospesi“. Per queste ragioni “chiede quali iniziative l’amministrazione intenda intraprendere per sollecitare il ministero competente al completamento dei lavori di allestimento del museo multimediale“.

Ha risposto l’assessore Salvemini riservandosi di dare risposta scritta.

Con un’altra interrogazione, oggetto: “Adeguamento e messa in sicurezza della S.S. 89 per Foggia”, presentata dallo stesso consigliere comunale Gaetano Prencipe di “MOLO 21”, lo stesso ha ricordato “che, se anche non di competenza dell’amministrazione, i progetti per la messa in sicurezza della S.S. 89 risalgono al 2007/2010, e che gli stessi all’epoca sembravano già esecutivi”.

“Siamo al 2022 e bisognerebbe rivedere i 15 Km. di strada da mettere in sicurezza. E’ un progetto che ha avuto delle modifiche, come il sottopasso per l’accesso alla basilica di San Leonardo, ma a tutto ciò il tempo ne passa troppo. Ce ne occupiamo perché su quella strada sono morte troppe persone, e ancora altre potrebbero rimetterci la pelle, perché è una strada che consente un alta velocità con diverse insidie, e che ha visto morire troppe giovani vite. Per questo chiedo un impegno a far si che si arrivi alla cantierizzazione di questa opera”.

Ha risposto anche in questo caso l’assessore Angelo Salvemini comunicando che “è vicina la cantierizzazione dell’opera”. “Inoltre si informerà anche se nel progetto sia stato inserito il sottopasso per la località ‘Posta del Falco’. “Interessamento da seguire insieme a quella dell’area industriale per la messa in funzione di tutto l’impianto fognario e soprattutto per l’impianto della fornitura di acqua. Lavori che sono rimasti incompleti per mancanza di collaudo e che presto si vedrà la conclusione. Inoltre, per l’accesso all’Abbazia di San Leonardo, si è provveduto ad installare un autovelox per tamponare momentaneamente il pericolo per coloro che visitano l’abbazia”.

L’assessore Salvemini ha riferito che “altri autovelox saranno installati in zone a maggior rischio per i pedoni”. Il consigliere comunale Prencipe ha replicato “comunicando che prende atto della risposta data ed invita l’assessore a trasmettergli per conoscenza l’esito di eventuali riscontri, sia per l’interrogazione precedente sia per questa, in modo da poter seguire gli sviluppi”.