Tentata rapina al caveau della “Vedetta 2 Mondialpol”, coinvolti manfredoniani: ricorsi rigettati (NOMI)

StatoQuotidiano.it, Foggia 09 gennaio 2023. “Il tribunale non ha confuso il ‘piano di fuga’ con il ‘pericolo di fuga’, ma ha ritenuto che la complessa organizzazione predisposta per l’attuazione dell’articolato progetto criminale (in esso compreso anche il piano di fuga) fosse sintomatico della disponibilità di una rete di contatti e di appoggi che avrebbe potuto favorire la fuga degli indagati per sottrarsi alla cattura“.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha rigettato i ricorsi del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di: Gaeta Francesco nato a San Giovanni Rotondo il 07/08/1976, Lombardi Giancarlo, nato a Manfredonia il 16/06/1979, Russo Raffaele, nato a Torino il 02/10/1976, Renzulli Antonio, nato a San Giovanni Rotondo il 06/09/1974, nel procedimento a carico di questi ultimi: Mastrangelo Cosimo, nato a Cerignola il 28/09/1968, Riontino Michele, nato a Cerignola il 22/12/1971, Sabino Sergio, nato a Canosa di Puglia il 03/10/1975, Sgaramella Gianfranco, nato a Cerignola il 21/03/1969, contro l’ordinanza del 01/04/2022 del Tribunale di Brescia.

In particolare, “il PM del Tribunale di Brescia, per un verso, Raffaele Russo, Antonio Renzulli, Gaeta Francesco, Lombardi Giancarlo, per mezzo dei rispettivi difensori e per altro verso, avevano impugnato l’ordinanza del 1° aprile 2022 del Tribunale di Brescia che, in sede di riesame, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen., aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti degli odierni ricorrenti, in relazione al delitto di tentativo di rapina pluriaggravata ai danni del caveau della società ‘Vedetta 2 Mondialpol’ oltre che per una serie di reati satellite anche in materia di armi e furto”.

