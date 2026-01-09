Accesso a Medicina a Foggia: InfoDay gratuito con MedCampus

A Foggia arriva un’occasione imperdibile per chi sogna di entrare nelle facoltà medico-sanitarie. Sabato 17 gennaio 2026, MedCampus, leader nazionale nella preparazione ai test d’ammissione, organizza un InfoDay gratuito presso il Policlinico Riuniti (Aula Turtur, Viale Luigi Pinto, 1) dalle 14:30 alle 18, rivolto a studenti di terza, quarta e quinta superiore, diplomati e genitori interessati a comprendere i percorsi di ammissione ad atenei come San Raffaele di Milano, Cattolica di Roma, LUM di Bari, UniCamillus di Roma e altri.

L’evento si articola in tre momenti principali:

OpenDay (14:30-16:00) : testimonianze di studenti e professionisti, panoramica su bandi, requisiti e opportunità offerte dalle università private di medicina.

: testimonianze di studenti e professionisti, panoramica su bandi, requisiti e opportunità offerte dalle università private di medicina. Simulazione iper-realistica del test (16:00-17:00) : i partecipanti potranno mettersi alla prova in condizioni reali, valutando il proprio livello di preparazione.

: i partecipanti potranno mettersi alla prova in condizioni reali, valutando il proprio livello di preparazione. Momento didattico (17:00-18:00): correzione guidata della simulazione e presentazione del metodo didattico MedCampus, con approfondimenti pratici e consigli mirati.

L’iniziativa si distingue per il suo approccio esperienziale e pratico, con possibilità di fare domande dirette e vivere in prima persona le dinamiche del test, senza necessità di preparazione preliminare.

La partecipazione è gratuita ma con iscrizione obbligatoria a causa dei posti limitati, tramite il sito https://medcampus.it/infoday-medicina. Ai partecipanti si consiglia di portare acqua, penna, quaderno e powerbank, e di vestirsi in modo comodo.

L’evento rappresenta una concreta opportunità di orientamento per gli studenti pugliesi e per chiunque voglia affrontare con sicurezza il percorso universitario in Medicina, offrendo strumenti pratici di autovalutazione e preparazione.