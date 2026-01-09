Edizione n° 5940

BALLON D'ESSAI

"SEMESTRO (S)FILTRO" // Medicina, la denuncia di una 19enne: “Il semestre filtro così non funziona”
9 Gennaio 2026 - ore  09:24

CALEMBOUR

"TUMORE INESISTENTE" // Anni di chemioterapia per un tumore inesistente: maxi risarcimento da 470 mila euro a 47enne
8 Gennaio 2026 - ore  14:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // ASL Foggia: nel 2025 investiti 8 milioni per ammodernamento tecnologico

ASL FOGGIA ASL Foggia: nel 2025 investiti 8 milioni per ammodernamento tecnologico

ASL Foggia ha completato interventi destinati all’ammodernamento delle grandi apparecchiature dei tre presidi ospedalieri del territorio

ASL Foggia: nel 2025 investiti 8 milioni per ammodernamento tecnologico

ASL Foggia - Fonte Immagine: foggiatv.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Gennaio 2026
Economia // Foggia //

Nel corso del 2025, ASL Foggia ha completato interventi per 8.263.648 euro destinati all’ammodernamento delle grandi apparecchiature dei tre presidi ospedalieri del territorio: Giuseppe Tatarella di Cerignola, Masselli Mascia di San Severo e San Camillo de Lellis di Manfredonia. L’obiettivo è garantire diagnosi più accurate, prestazioni radiologiche e cardiologiche di qualità superiore e ridurre i tempi di attesa per i cittadini.

Finanziamenti e coordinamento
Il programma è stato realizzato grazie ai fondi del PNRR, Missione 6 Salute, con la supervisione del Direttore dell’Area Gestione Tecnica Marcello Tedone, del Direttore PRAGMA Arcangelo Di Puppo e della task force PNRR guidata da Luca Leccisotti, supportata dal team di ingegneria clinica composto da Francesco Caggiano, Donatella Perrone e Gennaro Ricciardi.

Presidio Ospedaliero di Cerignola
A Cerignola sono stati completati interventi per 2.918.326 euro, con l’installazione di:

  • TAC da 128 slices
  • Risonanza magnetica 1,5 Tesla
  • Mammografo
  • Sistema radiologico fisso
  • 7 ecotomografi multidisciplinari per Radiologia, Cardiologia, Terapia Intensiva e Medicina Interna

Presidio Ospedaliero di Manfredonia
A Manfredonia gli interventi, per 2.971.036 euro, hanno incluso:

  • TAC da 128 slices
  • 2 sistemi radiologici fissi
  • 6 ecotomografi
    Entro la prossima estate saranno installati anche una nuova risonanza magnetica e un mammografo digitale.

Presidio Ospedaliero di San Severo
A San Severo, con un investimento di 2.374.285 euro, sono stati installati:

  • 7 ecotomografi
  • Sistema radiologico fisso
  • Risonanza magnetica
  • Nuovo angiografo a supporto della Cardiologia e della diagnostica avanzata

Sanità di prossimità
Grazie ai fondi M6C1 del PNRR prosegue la realizzazione della rete di Case della Comunità e Ospedali di Comunità, per rafforzare la sanità locale. In provincia di Foggia sono previsti:

  • 26 Case della Comunità (investimento 21,35 milioni di euro)
  • 7 Ospedali di Comunità (investimento 12 milioni di euro), con disponibilità complessiva di 140 posti letto

I cantieri delle Case della Comunità sono già attivi o collaudati a Rodi Garganico, Foggia, Monte Sant’Angelo, Peschici, Vieste, Bovino, Accadia e San Marco in Lamis. Per gli Ospedali di Comunità i lavori procedono a Monte Sant’Angelo, Vieste, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Vico del Gargano, Foggia e Volturino, con il cantiere di Vieste già completato. La certificazione dei target PNRR è affidata all’ingegnere indipendente Emilio Chiarolla.

Innovazione e qualità delle cure
“Il PNRR rappresenta un’opportunità unica per ridisegnare l’assistenza sanitaria sul territorio con un modello moderno e integrato”, sottolinea Antonio Nigri, Direttore Generale ASL Foggia. Grazie ai nuovi macchinari sarà possibile migliorare l’accuratezza diagnostica, snellire le liste d’attesa e offrire prestazioni più sicure e tempestive, rafforzando la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario pubblico.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto” (Dr. Seuss)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO