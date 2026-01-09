ASL Foggia: nel 2025 investiti 8 milioni per ammodernamento tecnologico

Nel corso del 2025, ASL Foggia ha completato interventi per 8.263.648 euro destinati all’ammodernamento delle grandi apparecchiature dei tre presidi ospedalieri del territorio: Giuseppe Tatarella di Cerignola, Masselli Mascia di San Severo e San Camillo de Lellis di Manfredonia. L’obiettivo è garantire diagnosi più accurate, prestazioni radiologiche e cardiologiche di qualità superiore e ridurre i tempi di attesa per i cittadini.

Finanziamenti e coordinamento

Il programma è stato realizzato grazie ai fondi del PNRR, Missione 6 Salute, con la supervisione del Direttore dell’Area Gestione Tecnica Marcello Tedone, del Direttore PRAGMA Arcangelo Di Puppo e della task force PNRR guidata da Luca Leccisotti, supportata dal team di ingegneria clinica composto da Francesco Caggiano, Donatella Perrone e Gennaro Ricciardi.

Presidio Ospedaliero di Cerignola

A Cerignola sono stati completati interventi per 2.918.326 euro, con l’installazione di:

TAC da 128 slices

Risonanza magnetica 1,5 Tesla

Mammografo

Sistema radiologico fisso

7 ecotomografi multidisciplinari per Radiologia, Cardiologia, Terapia Intensiva e Medicina Interna

Presidio Ospedaliero di Manfredonia

A Manfredonia gli interventi, per 2.971.036 euro, hanno incluso:

TAC da 128 slices

2 sistemi radiologici fissi

6 ecotomografi

Entro la prossima estate saranno installati anche una nuova risonanza magnetica e un mammografo digitale.

Presidio Ospedaliero di San Severo

A San Severo, con un investimento di 2.374.285 euro, sono stati installati:

7 ecotomografi

Sistema radiologico fisso

Risonanza magnetica

Nuovo angiografo a supporto della Cardiologia e della diagnostica avanzata

Sanità di prossimità

Grazie ai fondi M6C1 del PNRR prosegue la realizzazione della rete di Case della Comunità e Ospedali di Comunità, per rafforzare la sanità locale. In provincia di Foggia sono previsti:

26 Case della Comunità (investimento 21,35 milioni di euro)

(investimento 21,35 milioni di euro) 7 Ospedali di Comunità (investimento 12 milioni di euro), con disponibilità complessiva di 140 posti letto

I cantieri delle Case della Comunità sono già attivi o collaudati a Rodi Garganico, Foggia, Monte Sant’Angelo, Peschici, Vieste, Bovino, Accadia e San Marco in Lamis. Per gli Ospedali di Comunità i lavori procedono a Monte Sant’Angelo, Vieste, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Vico del Gargano, Foggia e Volturino, con il cantiere di Vieste già completato. La certificazione dei target PNRR è affidata all’ingegnere indipendente Emilio Chiarolla.

Innovazione e qualità delle cure

“Il PNRR rappresenta un’opportunità unica per ridisegnare l’assistenza sanitaria sul territorio con un modello moderno e integrato”, sottolinea Antonio Nigri, Direttore Generale ASL Foggia. Grazie ai nuovi macchinari sarà possibile migliorare l’accuratezza diagnostica, snellire le liste d’attesa e offrire prestazioni più sicure e tempestive, rafforzando la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario pubblico.