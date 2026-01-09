Il Servizio Politiche Giovanili del Comune di Foggia ricorda che lo scorso 24 dicembre è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente un avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un operatore economico, composto al 100 per cento da giovani under 35, per la realizzazione di un progetto innovativo di riqualificazione della Pinacoteca Civica “Il 9Cento”.

L’affidamento avverrà tramite trattativa diretta sulla piattaforma MePA di Consip e riguarda l’assegnazione dello spazio sottoutilizzato posto al piano terra della pinacoteca.

L’avviso rientra nel progetto “Open the space. Open your mind”, promosso dall’Assessorato alle Politiche giovanili guidato dall’assessora Alice Amatore, in partenariato con l’Università degli Studi di Foggia, ammesso a finanziamento ANCI. L’obiettivo è valorizzare il protagonismo giovanile e coinvolgere direttamente i giovani nella progettazione del futuro della città.

Il progetto dovrà puntare alla valorizzazione dello spazio attraverso attività rivolte ai giovani under 35, promuovendo laboratori creativi, momenti di restituzione pubblica e iniziative legate all’innovazione sociale e culturale, alla valorizzazione delle risorse culturali e ambientali anche in chiave turistica, alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle ricadute positive sul territorio in termini di inclusione, accessibilità, innovazione sociale e sviluppo locale sostenibile.

La domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati, dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo politichegiovanili@cert.comune.foggia.it entro e non oltre le ore 10 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Politiche Giovanili del Comune di Foggia.