Biglietti Trenitalia come voli aerei: arriva il prezzo dinamico

Il 2026 segna una rivoluzione storica nel trasporto ferroviario italiano: Trenitalia abbandona il vecchio modello a scaglioni di prezzo predefiniti per adottare il dynamic pricing, sistema già diffuso nel settore aereo che modifica il costo del biglietto in tempo reale in base alla domanda.

Come funziona il nuovo algoritmo

Il cuore del sistema è un software avanzato che analizza milioni di dati ogni giorno. Ora il prezzo di un posto su un Frecciarossa dipende non solo dalla distanza, ma dalla domanda in un preciso istante. Se le prenotazioni aumentano rapidamente, il costo cresce; se invece il treno resta poco pieno a ridosso della partenza, il sistema propone offerte last-minute molto convenienti per riempire i vagoni.

Fattori che influenzano il prezzo

Oltre alla domanda, giocano un ruolo fondamentale:

Tempistica di acquisto : prenotare con anticipo garantisce i prezzi base, mentre acquistare all’ultimo minuto nei giorni di punta può far pagare molto di più.

: prenotare con anticipo garantisce i prezzi base, mentre acquistare all’ultimo minuto nei giorni di punta può far pagare molto di più. Stagionalità e eventi locali: il sistema rileva festività, concerti o fiere e adegua i prezzi alla prevedibile ondata di viaggiatori.

Trucchi per risparmiare

Chi vuole evitare i rincari dell’algoritmo può:

Monitorare i prezzi settimane prima della partenza per cogliere i momenti di domanda bassa.

Preferire giorni di magra come martedì o mercoledì e orari meno frequentati , come le ore centrali o la tarda serata.

come martedì o mercoledì e , come le ore centrali o la tarda serata. Iscriversi a programmi fedeltà e newsletter per ricevere alert su eventuali cali di prezzo improvvisi.

Chi resta escluso dal dynamic pricing

Il nuovo sistema riguarda solo l’Alta Velocità: Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. I treni Regionali e Intercity mantengono tariffe fisse e stabili, essendo servizi regolati dai contratti di servizio pubblico, soggetti a normative differenti rispetto alle Frecce.

Lo riporta leggo.it.