La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale di Bari contro la concessione degli arresti domiciliari a Emiliano Francavilla, 47 anni, capo del clan Sinesi/Francavilla. Il ricorso è stato ritenuto tardivo di 85 minuti, depositato oltre l’orario di apertura della cancelleria, confermando così la decisione della corte d’appello del 4 aprile 2025. Francavilla era stato condannato in secondo grado a 8 anni e 8 mesi per il tentato omicidio aggravato dalla mafiosità del costruttore Antonio Fratianni.

Secondo l’accusa, Francavilla rappresenta un soggetto pericoloso e non avrebbe dovuto beneficiare dei domiciliari. Tuttavia, la difesa ha evidenziato che il ricorso è stato depositato alle 13.25 del 14 aprile 2025, mentre il termine era fissato entro le 12, facendo fede l’orario d’ufficio. La Cassazione ha così confermato la decisione del Tribunale della libertà di Bari.

La vicenda trae origine da un progetto di omicidio ai danni di Fratianni, ideato da Francavilla e altri cinque complici per vendicare un precedente agguato al fratello Antonello e al nipote minorenne. Il piano, sventato dalla squadra mobile, prevedeva l’attesa della vittima all’uscita dell’autostrada A/14 e l’informazione da parte di complici appostati.

In primo grado, Francavilla era stato condannato a 12 anni, ma durante l’appello, nel febbraio 2025, ha confessato il tentato omicidio, ammettendo la responsabilità per vendetta nei confronti del nipote ferito. La corte d’appello ha concesso i domiciliari a Foggia il 4 aprile 2025 e successivamente ha ridotto la pena a 8 anni e 8 mesi.

La Procura generale di Bari aveva contestato la misura, sostenendo la pericolosità del boss, pluripregiudicato e esponente di rilievo della Società foggiana. Tuttavia, il Tribunale della libertà ha rigettato il ricorso preliminarmente per tardività del deposito, lasciando Francavilla ai domiciliari sotto la sorveglianza delle autorità.

