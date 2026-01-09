Edizione n° 5941

Home // Cronaca // Chieti, tragedia davanti all’ospedale: muore donna investita da un’auto

CHIETI INVESTITA Chieti, tragedia davanti all’ospedale: muore donna investita da un’auto

Una donna di 69 anni, A.C., originaria di Chieuti e residente a Rotello (CB), è deceduta a Chieti dopo essere stata investita da un’auto la sera precedente

Chieti, tragedia davanti all’ospedale: muore donna investita da un'auto

Chieti - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Una donna di 69 anni, A.C., originaria di Chieuti e residente a Rotello (CB), è deceduta a Chieti dopo essere stata investita da un’auto la sera precedente davanti all’Ospedale SS Annunziata, dove si era trasferita per assistere il figlio ricoverato.

Il drammatico incidente è avvenuto in via dei Vestini: la donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Renault Kadjar guidata da un uomo di Chieti. Soccorsa immediatamente, è stata trasportata nel reparto di Rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono risultate irreversibili.

La Procura di Chieti ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Il conducente è indagato e l’auto è stata posta sotto sequestro.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

