Una donna di 69 anni, A.C., originaria di Chieuti e residente a Rotello (CB), è deceduta a Chieti dopo essere stata investita da un’auto la sera precedente davanti all’Ospedale SS Annunziata, dove si era trasferita per assistere il figlio ricoverato.

Il drammatico incidente è avvenuto in via dei Vestini: la donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Renault Kadjar guidata da un uomo di Chieti. Soccorsa immediatamente, è stata trasportata nel reparto di Rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono risultate irreversibili.

La Procura di Chieti ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Il conducente è indagato e l’auto è stata posta sotto sequestro.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.