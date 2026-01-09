Edizione n° 5941

Home // Manfredonia // Comune Manfredonia. Approvato il nuovo regolamento dei controlli interni: addio al testo del 2013

MANFREDONIA REGOLAMENTO Comune Manfredonia. Approvato il nuovo regolamento dei controlli interni: addio al testo del 2013

Dopo quasi tredici anni, Manfredonia aggiorna la “cassetta degli attrezzi” con cui controlla se stessa

Comune Manfredonia. Approvato il nuovo regolamento dei controlli interni: addio al testo del 2013

Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
9 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

Dopo quasi tredici anni, Manfredonia aggiorna la “cassetta degli attrezzi” con cui controlla se stessa. Il Consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento dei controlli interni e ha contestualmente abrogato quello del 2013, adottato all’epoca in attuazione delle modifiche al Testo unico degli enti locali introdotte dal decreto legge 174/2012. La decisione è stata presa nella seduta del 29 dicembre 2025.

Il quadro normativo richiamato è quello del rafforzamento dei controlli negli enti locali, con riferimento all’articolo 147 del TUEL e agli articoli che regolano in dettaglio alcune tipologie di controllo (preventivo di regolarità amministrativa e contabile, strategico, sugli equilibri finanziari, sulle società partecipate, e altri).

La delibera spiega che l’aggiornamento si è reso necessario alla luce dell’“innovato quadro normativo”, con un riferimento esplicito anche al PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).

Il passaggio chiave, politicamente e amministrativamente, è l’idea di considerare i controlli “come un unico sistema di misurazione integrato”, capace di raccordare indicatori diversi e di dare evidenza sia alla fase di pianificazione degli obiettivi sia alla rendicontazione dei risultati. In altre parole: non controlli “a pezzi”, ma un disegno unitario che consenta all’ente di capire, misurare e correggere la rotta in modo più tempestivo.

Il nuovo regolamento approvato è composto da 24 articoli ed è allegato alla delibera come parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio dispone inoltre la trasmissione dell’atto e del regolamento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, elemento che rafforza la dimensione di vigilanza esterna e di trasparenza amministrativa. Durante la discussione emerge anche una correzione in corso d’opera: su iniziativa del consigliere De Luca, si stabilisce di modificare l’articolo 16, comma 8 e 24, in coerenza con gli articoli 11 e 13, prevedendo che le risultanze di alcuni controlli siano trasmesse anche al presidente del Consiglio comunale. Un dettaglio che, nella sostanza, tende a rafforzare il flusso informativo verso l’organo assembleare. La votazione è stata unanime favorevole per appello nominale (nel corso della discussione rientra il consigliere Castriotta: presenti 16).

A cura di Michele Solatia.

2 commenti su "Comune Manfredonia. Approvato il nuovo regolamento dei controlli interni: addio al testo del 2013"

LASCIA UN COMMENTO