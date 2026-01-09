Non è una delibera “politica” nel senso classico, ma racconta una storia amministrativa che pesa eccome: quella delle partecipazioni comunali e, soprattutto, delle società che da anni dovrebbero essere chiuse e invece continuano a trascinarsi tra atti, diffide e carte bollate. Il documento “Schede relazione attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni” – predisposto per la relazione da approvare entro il 31 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP – è, di fatto, un bollettino sullo stato di salute (e sui problemi) dell’operazione di razionalizzazione riferita al 2024.

Il quadro più spinoso riguarda Gestione Tributi S.p.A. (C.F. 03557390717). Nelle schede viene indicato uno stato di attuazione con liquidazione ancora in corso: lo scioglimento risale alla delibera di Consiglio comunale n. 15 del 18 aprile 2019, con nomina dei liquidatori il 17 luglio 2019. Tradotto: una procedura che va avanti da anni e che, nel frattempo, continua a produrre ricadute amministrative e costi.

La parte che colpisce di più è però quella delle “ulteriori informazioni”, dove si ricostruisce una sequenza serrata di iniziative del Comune. A partire dal 19 marzo 2024, quando il liquidatore viene diffidato via PEC a compiere “con urgenza” gli atti necessari alla cancellazione della società, con un avvertimento pesante: in caso di inerzia, sarebbe stato ritenuto responsabile per i costi che continuano a gravare sulla gestione. Poi, a cascata, si parla di ulteriori diffide, assemblee, contestazioni e anche di incarichi legali per azioni giudiziarie legate alla revoca o sostituzione del liquidatore.

Nel dossier emerge anche una questione tecnica, ma dal potenziale impatto enorme: il bilancio finale di liquidazione depositato il 10 settembre 2024 viene contestato. Secondo quanto riportato nelle schede, ci sarebbero criticità perché il liquidatore avrebbe iscritto un credito verso il Comune senza alcuna svalutazione e senza adeguati riferimenti a poste di debito collegate a contenziosi, in contrasto con norme civilistiche e principi contabili (OIC). Da qui la scelta dell’amministrazione di alzare il livello dello scontro: la Giunta decide di proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione.

Non va meglio sul fronte dell’Agenzia del Turismo S.c.a.r.l. (C.F. 03881380715), anch’essa indicata come in liquidazione. Anche qui lo scioglimento è agganciato alla stessa deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 18 aprile 2019, mentre la nomina dei liquidatori risale al 10 febbraio 2021. Nelle schede viene citata una deliberazione del Commissario straordinario con poteri del Consiglio (n. 27 del 4 giugno 2024) che dà indirizzo agli uffici, insieme all’avvocatura comunale, per assumere ogni iniziativa finalizzata alla cancellazione della società, richiamando anche prescrizioni della Corte dei Conti Puglia.

E arriva un altro passaggio “muscolare”: una diffida al liquidatore (nota prot. 47314 del 9 ottobre 2024) con richiesta di completare entro 15 giorni gli atti necessari alla cancellazione, con la solita avvertenza su responsabilità e possibili ulteriori iniziative del Comune.

In sintesi, questo documento è molto più di una raccolta di schede: è la prova che, almeno su alcune partecipate, la razionalizzazione non è un esercizio da ufficio. È una partita lunga, piena di attriti e passaggi legali, dove la difficoltà non sta nel decidere “cosa chiudere”, ma nel farlo davvero. E finché le liquidazioni restano aperte, l’operazione – nella sostanza – rimane incompleta.

A cura di Michele Solatia.