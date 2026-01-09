Corsa clandestina di cavalli sull’Etna, blitz della polizia

Una gara illegale tra purosangue inglesi, lanciati al galoppo su una strada in salita e spinti con frustate e clacson, è stata interrotta dall’intervento della Polizia, che ha seguito l’intera corsa dall’alto grazie all’uso dei droni. L’operazione si è conclusa a Camporotondo Etneo, nel Catanese, con quindici denunce e il sequestro dei cavalli, al termine di un evento clandestino organizzato da un gruppo proveniente dal Messinese.

Gli organizzatori avevano scelto una strada isolata alle pendici dell’Etna, lontana dai controlli abituali, per disputare la corsa. Il tracciato, lungo circa due chilometri e in forte pendenza, ha sottoposto gli animali a uno sforzo fisico estremo. Le immagini riprese dai droni della Questura documentano scene di crudeltà, con i cavalli colpiti ripetutamente e circondati da scooter in movimento, i cui conducenti suonavano il clacson per spaventarli e farli correre più velocemente, bloccando al tempo stesso il traffico.

Il blitz delle forze dell’ordine, frutto di una strategia coordinata tra Squadra a Cavallo, Volanti e Squadra Mobile, ha mandato in fumo ogni tentativo di fuga. La sorveglianza aerea si è rivelata decisiva per individuare tutti i partecipanti, permettendo agli agenti di rintracciare tre persone nascoste nella vegetazione con uno dei cavalli e di fermare i furgoni utilizzati per il trasporto degli animali.

Durante le perquisizioni sono emersi elementi inequivocabili legati alle scommesse clandestine: uno degli organizzatori è stato trovato in possesso di 5mila euro in contanti e di un pizzino con l’elenco degli scommettitori. Tra i denunciati figurano anche due minorenni, impegnati a bordo di uno scooter con il compito di spaventare i cavalli per aumentarne la velocità.

I purosangue, valutati dai medici veterinari in forte stato di stress, sono stati messi in sicurezza e affidati a una struttura specializzata, ponendo fine a una corsa clandestina segnata da violenze e sfruttamento degli animali.

Lo riporta leggo.it.