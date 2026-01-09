Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti, proprietario Le Constellation: "Rischio fuga"

È stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, dove nella notte di Capodanno è scoppiato un incendio che ha ucciso 40 persone. L’arresto è avvenuto dopo l’interrogatorio dell’uomo, come ha appreso Bfmtv da fonti concordanti. La moglie di Moretti, Jessica Moretti, è libera. La Procura vallesana ha chiesto la carcerazione preventiva di Jacques Moretti, parlando di un ”potenziale rischio di fuga”.

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale “Le Constellation” di Crans-Montana, sono stati ascoltati questa mattina per la prima volta dal pubblico ministero vallesano in qualità di indagati in seguito dell’incendio della notte di Capodanno nel quale sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite.

È durato sei ore e mezza l’interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation, il disco bar di Crans-Montana andato a fuoco a Capodanno.

Accompagnati dagli avvocati Yaël Hayat, Nicola Meiere Patrick Michod, i due imprenditori sono stati sentiti singolarmente dalla procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud. Agli interrogatori hanno potuto assistere anche gli avvocati che rappresentano alcune vittime, Sebastien Fanti eR omain Jordan, che è stato il primo a uscire da palazzo di Giustizia senza commentare l’esito dell’interrogatorio.

I coniugi sono accusati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose e sono arrivati a piedi a Sion scortati da una forte presenza di polizia, tra decine di giornalisti svizzeri e internazionali.