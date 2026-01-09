Daniela Montesi risarcita per le chemioterapie inutili: "Il mio sistema immunitario distrutto"

Daniela Montesi ha una storia sconvolgente: dopo anni di chemioterapia, scopre di non aver mai avuto un tumore. Oggi verrà risarcita con 500mila euro, ma lei, in un’intervista alla Stampa, commenta così: «Avrei voluto esserci anch’io davanti ai giudici della Corte d’appello di Firenze per far vedere loro come sto, per far capire tutto quello che ho sofferto».

La storia

«Ero in ospedale, invece, a curarmi dalle malattie che stanno aggredendo il mio sistema immunitario, distrutto da quelle cure sbagliate. Mi sento una donna finita, purtroppo non c’è modo per essere sereni, neanche dopo la sentenza sul risarcimento» continua Montesi, ovviamente provata sia nel corpo che nello spirito. Era il 2006 quando ha iniziato le cure per quel presunto linfoma intestinale all’ultimo stadio: fino al 2011 si è sottoposta a trattamenti invasivi e massacranti, con la speranza di guarire da un male che in realtà non ha mai avuto.

La scoperta

Quando una biopsia ossea a Genova ha escluso «la presenza della patologia linfoide proliferativa clonale», Daniela non poteva crederci. Il suo legale, l’avvocata Sonia Ticciati, spiega: «Ho presentato il ricorso contro la sentenza del giudice civile perché ritenevo del tutto insoddisfacente la quantificazione dei danni. L’azienda ospedaliera universitaria di Pisa dovrà pagare altri 142mila euro, dopo la somma del primo grado.

I soldi non fanno star bene

«Per una ventina di giorni sono stata ricoverata in ospedale fino a ieri, per tutte le conseguenze sanitarie di quella diagnosi sbagliata – ammette Montesi – Sono cure sempre più dure, il mio sistema immunitario è ormai distrutto. Cosa può importarmi dei soldi in più, se non c’è ancora un modo per farmi stare bene?». E così, questa donna di 65 anni, madre di 2 figli, ancora oggi subisce le conseguenze di «quelle cure che non avrei dovuto fare, dal cortisone alla chemioterapia. E anche tutti quei farmaci monoclonali che avrebbero dovuto somministrarmi per un periodo limitato e poi ridurre le quantità o cambiare. E invece li ho presi per tanti anni, più di quattro sicuramente. Terapie e farmaci che hanno rovinato il mio organismo».

Le terapie

Daniela Montesi continua il suo racconto doloroso: «All’ospedale di Volterra mi è stato fatto solo il prelievo del midollo, nel settembre 2006, che poi hanno mandato a Pisa per ulteriori analisi. C’erano parametri incerti che risultavano dall’esame, al Santa Chiara presero quella patologia incerta per certa. Diagnosticarono un linfoma tipo Malt, a prevalente localizzazione intestinale. E mi sottoposero alle cure antitumorali, chemio, cortisone e farmaci, per troppo tempo».

La fine del calvario?

Dopo aver scoperto l’errore, Daniela ha smesso subito con quelle terapie bomba, «Ma il mio calvario era agli inizi – spiega ancora – Le prime conseguenze si manifestarono quasi subito. E poi ci furono effetti anche sul lavoro. Ero assicuratrice a Pontedera, ma ho dovuto lasciare il posto perché mi hanno tolto la patente di guida per le mie condizioni di salute. Ho provato a riaverla, ma non ci sono riuscita. E poi ho iniziato la battaglia legale contro l’azienda ospedaliera di Pisa». E conclude: «Adesso sono stanca, sto ancora male per tutte le malattie rare che mi stanno debilitando».

Lo riporta leggo.it