La Corte d’assise d’appello conferma la condanna per l’ex medico della Virtus. La sorella della vittima: «È stata durissima, per me era importante la verità»

Fonte: Leggo.it (agg. 9 gennaio 2026, ore 15:41)

BOLOGNA – La Corte d’assise d’appello di Bologna ha confermato la condanna all’ergastolo per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus Bologna, ritenuto responsabile dell’uccisione della moglie Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, e della suocera Giulia Tateo, 87 anni. I giudici hanno sostanzialmente ribadito la sentenza di primo grado, accogliendo la richiesta della Procura generale: per l’imputato, dunque, resta la pena massima.

Le due morti risalgono all’autunno del 2021. Isabella Linsalata è deceduta tra il 30 e il 31 ottobre 2021; Giulia Tateo era morta 22 giorni prima della figlia. Secondo l’impostazione accusatoria richiamata nel procedimento, entrambe le donne sarebbero state assassinate attraverso la somministrazione di un mix di farmaci.

All’uscita dalla sentenza, Amato – riferisce Leggo.it – si è detto innocente, in lacrime, ribadendo: «Sono innocente». La linea difensiva dell’ex medico, dunque, continua a negare ogni addebito, nonostante la doppia pronuncia di condanna.

La reazione della famiglia: «Sono soddisfatta, è stata durissima»

A commentare la decisione è stata Anna Maria Linsalata, sorella di Isabella e figlia di Giulia Tateo. Parole che restituiscono il peso umano di un processo lungo e doloroso: «Sono contenta. Mia sorella non c’è più e mia mamma nemmeno… Per me era importante la verità: sono soddisfatta, è stata durissima». E ancora: «Ero preparata ma non pensavo. Sono contenta, so che mia sorella mi ha accompagnata in questo percorso e mia mamma anche».

Nel suo sfogo, Anna Maria Linsalata ha fatto riferimento anche alle voci e ai commenti circolati nel tempo: «Sentire delle cose inaccettabili sul conto di mia sorella da persone che la conoscevano bene… anche il vocio di tante persone che a Bologna parlano, non mi interessa». Un passaggio che fotografa non solo la dimensione giudiziaria, ma anche quella sociale e mediatica che spesso accompagna i casi più gravi.

Un verdetto che chiude (per ora) il capitolo d’appello

Con la conferma dell’ergastolo in secondo grado, la vicenda giudiziaria registra un passaggio decisivo: l’impianto accusatorio viene ritenuto ancora una volta fondato dai giudici, con la conseguente responsabilità penale dell’imputato per entrambi i delitti. Un verdetto che, per i familiari delle vittime, rappresenta un punto fermo atteso da anni; per Amato, che continua a proclamarsi innocente, resta invece l’esito più pesante.

Il caso, che ha scosso Bologna anche per il profilo dell’imputato – medico ed ex figura legata allo sport cittadino – conferma quanto la giustizia, soprattutto nei procedimenti per omicidio in ambito familiare, sia un percorso complesso, fatto di dolore, ricostruzioni tecniche e scontri durissimi in aula. Stavolta, però, la Corte d’assise d’appello ha ribadito la condanna: ergastolo confermato.