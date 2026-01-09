Vico del Gargano diventa centro pulsante del teatro popolare italiano. Dal 10 gennaio al 15 marzo 2026, l’Auditorium Lanzetta ospiterà la quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano, evento che riunisce 10 compagnie teatrali provenienti da Puglia, Campania, Abruzzo, Lazio, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, coinvolgendo artisti, attrici, attori, registi, costumisti e tecnici. Complessivamente, il movimento teatrale italiano conta 1400 compagnie e 25mila operatori culturali.

La serata inaugurale, sabato 10 gennaio alle 19.30, vedrà in scena la commedia “Non sono un gigolò” della compagnia napoletana Camilla a colazione. Tra gli ospiti istituzionali presenti: Ludovico Vaccaro, procuratore generale di Lecce, il sindaco Raffaele Sciscio, il presidente del Parco del Gargano Raffaele Di Mauro, e i consiglieri regionali Raffaele Piemontese e Rossella Falcone. Il Festival è sostenuto dal Comune di Vico del Gargano, con il patrocinio della Provincia di Foggia e del Parco del Gargano, ed è organizzato dall’associazione di promozione sociale ‘Ncvò Cappà ‘Nsciaun’, che quest’anno celebra 32 anni di attività nel campo teatrale e culturale, con progetti anche di ricerca antropologica.

Novità della quarta edizione

Due temi principali caratterizzano questa edizione: un focus su bellezza e inquietudini dell’adolescenza, con un convegno nazionale dedicato, e lo spettacolo “Pietro Orlandi, fratello” in programma il 28 febbraio e in replica il 1° marzo, che affronta la vicenda di Emanuela Orlandi. Ogni fine settimana il palco ospiterà spettacoli di compagnie provenienti da Napoli, Arezzo, Teramo, Avellino, Bari, Pordenone, Caserta, Roma e Milano, alternando momenti di risata e riflessione.

Di grande rilievo anche la conferenza del 18 gennaio con Alberto Pellai e Barbara Tamborini, esperti italiani sui fenomeni adolescenziali, che parleranno del fenomeno “hikikomori”, i giovani che si isolano dal mondo, autoreclusi nelle loro stanze.

Partecipazione e obiettivi

Negli ultimi tre anni il Festival ha registrato quasi 10mila spettatori, con la scorsa edizione che ha raggiunto circa 4000 presenze. L’associazione organizzatrice punta a superare questi numeri grazie a una programmazione più qualificata e alla selezione delle migliori compagnie teatrali amatoriali d’Italia.