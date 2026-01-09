Foggia, Don Antonio è ora nella Gloria

Foggia, 10 gennaio 2026 – Don Antonio Cesareo, nato il 25 ottobre 1939 ad Apricena (FG), è morto ieri mattina all’età di 86 anni. Il suo percorso di servizio alla Chiesa è stato lungo e intenso:

Prima Professione: 11 ottobre 1958, Professione Perpetua: 12 settembre 1964, Ordinazione sacerdotale: 29 giugno 1968.

Fu subito educatore a Grotte di Castro (VT) nel biennio 1968/1969 e successivamente a Reggio Calabria nel 1969/1970. Dal 1970 al 1979 ricoprì l’incarico presso il Seminario come insegnante e consigliere. Nel 1979 si trasferì a Pescara, dove si occupò di segreteria e pastorale.

Dal 1980 fino a ieri mattina, 8 gennaio 2026, ha vissuto e servito nel Santuario Mariano più importante al mondo, quello della Vergine Incoronata di Foggia. Qui è stato consigliere (dal 1980 al 2014) e successivamente collaboratore parrocchiale, confessore e responsabile della segreteria e dell’accoglienza dei pellegrini provenienti da tutto il mondo.

Il Santuario dell’Incoronata ha ospitato nel corso dei secoli pellegrini speciali, tra cui San Francesco d’Assisi e, in tempi più recenti, padre Pio da Pietrelcina. Celebre anche l’episodio di Genoveffa De Troia, condotta dai genitori su un carretto in cerca di un miracolo, che offrì alla Madonna una gambina di cera come ex voto.

La camera ardente è stata allestita ieri nella Cappella di San Luigi Orione.

Giuseppe Saldutto, vicepresidente dell’Associazione Pro Padre Pio – L’Uomo della Sofferenza di Torino, lo ricorda così: «Era un sacerdote serio e rigoroso, proprio come padre Pio, suo maestro di vita insieme a don Luigi Orione. Ha svolto il suo ruolo sacerdotale fino all’ultimo minuto della sua esistenza, recitando il Rosario e dedicandosi all’accoglienza dei pellegrini, anche con l’ausilio di un bastone. Se n’è andato in modo riservato, così come riservata è stata tutta la sua vita, trascorsa all’ombra della Madonna Incoronata nell’Ufficio accoglienza. Ora può riposare un poco, ma sono certo che continuerà a vegliare su chi gli ha voluto bene, come ha sempre fatto, con discrezione».

La teologa Loreta Antonetta Nunziata, presidente dell’Associazione culturale Centro Loreta di Cultura e di Solidarietà Giovanni Paolo II di Foggia, che lo aveva conosciuto personalmente, insieme a Giuseppe Saldutto ha pregato ieri sera accanto alla salma del sacerdote orionino dopo la Santa Messa delle ore 18. Alle ore 21 è stato recitato il Santo Rosario.

I funerali di don Antonio Cesareo saranno celebrati oggi alle ore 15 presso il Santuario della Madonna Incoronata.

Tutti coloro che lo hanno conosciuto e desiderano rendere omaggio al sacerdote dei Figli della Divina Provvidenza, opera fondata da don Luigi Orione, amico e stimatore di padre Pio da Pietrelcina, potranno partecipare all’estremo saluto.