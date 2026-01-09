Foggia: la morte di Simone Raucea riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale

A pochi giorni dalla morte del 25enne Simone Raucea, investito sulle strisce pedonali in via Scillitani, il luogo dell’incidente è stato nuovamente illuminato, ma il dolore per la perdita resta forte. La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sulle responsabilità delle istituzioni nel prevenire simili incidenti.

Domenico Mazzaro, cittadino foggiano, ha commentato su Facebook: “Ogni volta che una tragedia come quella di via Scillitani colpisce la comunità, ci chiediamo perché sia necessario aspettare la perdita di una vita per intervenire concretamente sulla sicurezza stradale”. Il post evidenzia le disomogeneità dell’illuminazione lungo la strada, che creano pericolosi coni d’ombra nonostante il tratto fosse regolarmente illuminato.

Il messaggio prosegue sottolineando come l’incidente rappresenti una perdita enorme per la famiglia, gli amici e l’intera comunità, e invita le autorità a riflettere sulle inefficienze politiche e amministrative. Secondo Mazzaro, è fondamentale intervenire con infrastrutture adeguate, attraversamenti pedonali sicuri, segnaletica chiara e campagne di sensibilizzazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il post si conclude con un monito chiaro: “Adesso via Scillitani è illuminata, ma si è spenta la vita di un giovane foggiano”, simbolo dell’urgenza di un cambiamento concreto nelle politiche di tutela della vita sulle strade.

Lo riporta foggiatoday.it.