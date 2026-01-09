Genova, maxi sequestro di oltre 2 tonnellate di cocaina purissima

Un maxi sequestro di droga è stato effettuato nel porto di Genova dai finanzieri del Comando Provinciale, in collaborazione con i funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Presso il bacino portuale di Sampierdarena sono stati trovati 2.109 panetti, per un quantitativo complessivo di oltre 2 tonnellate di cocaina purissima, come confermato da analisi speditiva al momento del controllo.

La sostanza era occultata in 87 sacchi di juta variopinti, avvolti in reti di nylon, all’interno di un container proveniente dal Sud America, partito da uno dei principali porti della Colombia.

L’operazione rappresenta il frutto di un’intensa attività di controllo sulle rotte commerciali tra Sud America e porto di Genova, scalo strategico per i flussi commerciali europei.

I 2.380 chilogrammi di cocaina, se immessi sul mercato, avrebbero fruttato alle organizzazioni criminali un valore stimato di circa 1,5 miliardi di euro.

Il sequestro rientra nelle azioni di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, con l’obiettivo di proteggere anche le fasce più vulnerabili della popolazione dagli effetti devastanti della droga.

La collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si conferma ancora una volta fondamentale per la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ordine pubblico.