Home // Cronaca // Gianluca Galassi, l’annuncio: «Ho un tumore al testicolo, vi prometto che tornerò presto. La prevenzione è importante»

BATTAGLIA Gianluca Galassi, l’annuncio: «Ho un tumore al testicolo, vi prometto che tornerò presto. La prevenzione è importante»

L'atleta azzurro ha scelto di condividere la notizia con un messaggio carico di coraggio e speranza

Gianluca Galassi, l'annuncio: «Ho un tumore al testicolo, vi prometto che tornerò presto. La prevenzione è importante»

ph leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Gianluca Galassi, 28 anni, centrale della nazionale italiana di pallavolo e della Gas Sales Bluenergy Piacenza, ha annunciato attraverso i propri canali social di dover affrontare una battaglia contro un tumore al testicolo. L’atleta azzurro ha scelto di condividere la notizia con un messaggio carico di coraggio e speranza, sottolineando l’importanza vitale della diagnosi precoce in un momento così delicato della sua vita e della sua carriera.

«Tornerò presto»

L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno per il mondo dello sport. «Ho un tumore al testicolo, vi prometto che tornerò presto», ha scritto Galassi, cercando di rassicurare i fan sulla sua determinazione a superare la malattia.

L’atleta ha spiegato di aver scoperto la patologia grazie a controlli tempestivi: «L’ho preso in tempo», ha rassicurato, confermando di aver già superato con successo l’operazione per la rimozione della massa tumorale. Attualmente le sue condizioni sono stabili e il giocatore inizierà ora il protocollo di cure previsto per il completo recupero. Nonostante il momento difficile, il campione del mondo ha voluto trasformare la sua esperienza in un monito per i coetanei: «La prevenzione è importante, vi prometto che tornerò presto». 

Lo riporta Leggo.it

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

